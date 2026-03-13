HABER

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'den 'at' açıklaması! "Sizlerin evine de geliyor"

Mersin'de üç defa 1. olan şampiyon kısrağın kesilerek Mersin Belediyesi'nin aşevinde kavurma olarak dağıtılmasının ortaya çıkmasının ardından Türkiye'de gündem olmuştu. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Seçer açıklamasında mağdur olduklarını ifade ederek, “Bu etler sadece bizim aşhaneye gelmiyor. Sizlerin evine de geliyor. Biz etleri teslim alırken, kamera eşliğinde teslim alıyoruz." dedi.

Doğukan Akbayır

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediye Meclisi’nde düzenlenen toplantıda, aşhanede kullanıldığı iddia edilen at etiyle ilgili konuştu. Olayın 4 Şubat'ta gerçekleştiğini hatırlatan Seçer, iddiaların ramazan ayında gündeme getirilmesini manidar olarak nitelendirdi. Konunun siyasi bir malzeme haline dönüştürülmeye çalışıldığını ifade eden Seçer, “Biz Mersin’de huzurun bozulmasını istemiyoruz. Toplumsal infiallere neden olacak söylemlerden kaçınıyoruz. Ancak dün bazı yayın organlarında yapılanları tüm Türkiye gördü. Bilmiyorlar ki gıda güvenliği ve halk sağlığında belediyelerin yetki sınırı nedir? Bu meseleyi siyasi mülahaza ile ele alıyorlar” dedi.

"SİZLERİN EVİNE DE GELİYOR"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Aşhanesi’nin yılda 170 ton et kullandığını kaydeden Seçer, et alımında açık ihaleye çıkıldığını ve tüm sürecin yasal olarak ilerlediğini belirterek, “Aşhanemiz, yıl boyunca belli şartlar çerçevesi içerisinde, yetkili gıda mühendisi ve sorumlusu nezaretinde etleri teslim alıyor. Belediyemize yapılan et teslimleri resmi denetim süreçlerine ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak gerçekleştiriliyor. Et alımları; Tarım İlçe Müdürlüğü Mezbaha Sorumlusu, veteriner hekimin gözetimi ve onayıyla düzenleniyor. Yani hayvanlar mezbahada kesiliyor. Mezbahada da İlçe Tarım Müdürlüğü’nün görevlendirdiği veteriner hekimler sorumlu. Onlar onaylıyor ve bu etler, sadece bizim aşhaneye gelmiyor. Sizlerin evine de geliyor. Biz etleri teslim alırken, kamera eşliğinde teslim alıyoruz. Mezbaha kesim raporunu alıyoruz ve bu doğrultuda eti kabul ediyoruz. Burada mağdur biziz” diye konuştu.

'EK DENETİME BAŞVURUYORUZ'

Tespitin ardından Mersin Büyükşehir olarak resmi sürecin haricinde ek bir denetime daha başvurduklarını ifade eden Seçer, “İddiaların tarafımıza ulaşmasının ardından, 'Bir kat daha denetimi artırmak için ne yapabiliriz' diye düşündük. Sadece rapora bağlı kalmamak için o tarihten sonra her gelen partinin numunelerini alarak, Tarım ve Orman Bakanlığı Mersin Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü’nün analiz sonuçlarını talep ediyoruz. Bu analizler ve raporlar doğrultusunda bir problem ya da olumsuzluk yoksa et kabulü yapıyoruz” diye konuştu.

Mersin
