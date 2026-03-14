Film gibi olay: Türk baba oğlunu Alman annesinden kaçırıp 7 yıl harabe evde sakladı! Dışarı bile çıkarmamışlar...

Çalışmak için gittiği Almanya'da 2018 yılında dünyaya gelen çocuğunu Alman annesi Rebecca S.'den kaçırarak Bursa'ya getiren Türk babanın foyası ortaya çıktı. 7 yıl boyunca zavallı çocuğu harabe bir evde tutan aileye polis operasyon düzenledi. Akılalmaz olayda çocuğun kurtarıldığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Küçük çocuğun babaannesi ve babasının akrabaları tarafından dört duvar arasına kıstırıldığı ve dışarıya dahi çıkartılmadığı öğrenildi.

Film gibi olay: Türk baba oğlunu Alman annesinden kaçırıp 7 yıl harabe evde sakladı! Dışarı bile çıkarmamışlar...

Bursa'da yaşanan bir olay pes dedirtti. Mustafakemalpaşa ilçesinde oturan Umut K., çalışmak için gittiği Almanya'da Rebecca S. isimli Alman kadın ile birlikte yaşamaya başladı. Çiftin 2018 yılında erkek çocukları dünyaya geldi.

Film gibi olay: Türk baba oğlunu Alman annesinden kaçırıp 7 yıl harabe evde sakladı! Dışarı bile çıkarmamışlar... 1

OĞLUNU KAÇIRMAYA KARAR VERDİ

Umut K., bir yıl sonra Alman sevgilisi ve 1 yaşındaki oğlu N.S. ile birlikte babasından ayrıldıktan sonra yeniden evlenen annesi Hanife S.'yi ziyaret etmek için Bursa'ya geldi. Almanya’ya geri dönmeme kararı alan Umut K., Rebecca S.'ye oğlunu kendisine bırakıp, ülkesine geri dönmesini söyledi. Çıkan tartışmanın ardından iddiaya göre Umut K., oğlunu kaçırmaya karar verdi. Oğlu N.S.'yi annesi Hanife S.’ye bırakıp, bir yakınının yanına götürülmesini isteyen Umut K., Rebecca S. ile birlikte markete gitti. Geri döndüklerinde kaybolduğu söylenen oğlunu evde bulamayan Rebecca S., polise gidip şikayette bulundu.

Film gibi olay: Türk baba oğlunu Alman annesinden kaçırıp 7 yıl harabe evde sakladı! Dışarı bile çıkarmamışlar... 2

ÇOCUĞUN DIŞARI ÇIKMASINA BİLE İZİN VERMEDİLER

İlçede günlerce oğlunu arayan Rebecca S., çocuğunu kaçırdığından şüphelendiği Umut K. ve annesi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunup, ülkesine geri döndü. Babaanne Hanife S. ve baba Umut K. hakkında dava açılırken, bu süreçte N.S. babasının akrabaları tarafından dört duvar arasında, dışarıya çıkmasına izin verilmeden saklandı.

Film gibi olay: Türk baba oğlunu Alman annesinden kaçırıp 7 yıl harabe evde sakladı! Dışarı bile çıkarmamışlar... 3

BABA ÖLDÜ: BABAANNEYİ 'İMZA' ORTAYA ÇIKARDI

Umut K., 2 yıl önce geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti, babaanne Hanife S.'nin de duruşmaya gelmemesi üzerine hakkında arama kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan Hanife S., haftada bir kez polise giderek imza atması şartıyla serbest bırakıldı. Hanife S., diğer duruşmalara da katılmayınca, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Mustafakemalpaşa Başsavcılığı'nın izniyle babaanneyi takibe aldı. Kurulan 6 kişilik özel ekip, haftada bir kez polis merkezine gelerek imza atan ve günün belirli saatlerinde halasının oğlu Recai M.'nin evine giden babaanneyi adım adım takip etti.

Film gibi olay: Türk baba oğlunu Alman annesinden kaçırıp 7 yıl harabe evde sakladı! Dışarı bile çıkarmamışlar... 4

KIYAFET VE ÇÖP YIĞINLARI ARASINDA BULUNDU

Annesinin de Alman uyruklu olduğu belirtilen Hanife S., 10 Mart'ta polis merkezine gelip, imza attıktan sonra özel ekip tarafından izlendi. Babaannenin etrafını kontrol edip, şüpheli tavırlarla harabe bir eve girdiğini gören ekippler, operasyon düğmesine bastı. Düzenlenen baskında N.S., kıyafet ve çöp yığınları arasında bitkin halde bulundu. Hiç okula gitmeyen ve 7 yıl boyunca evden dışarı çıkmasına izin verilmeyen N.S. özel ekip tarafından kurtarılırken; o anlar kameraya yansıdı.

Film gibi olay: Türk baba oğlunu Alman annesinden kaçırıp 7 yıl harabe evde sakladı! Dışarı bile çıkarmamışlar... 5

BABAANNE İLE KUZENİ TUTUKLANDI

N.S., sağlık kontrollerinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edilip koruma altına alındı. Gözaltına alınan Hanife S. ile halasının oğlu Recai M. ise emniyetteki işlemlerinin ardından 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Film gibi olay: Türk baba oğlunu Alman annesinden kaçırıp 7 yıl harabe evde sakladı! Dışarı bile çıkarmamışlar... 6

Film gibi olay: Türk baba oğlunu Alman annesinden kaçırıp 7 yıl harabe evde sakladı! Dışarı bile çıkarmamışlar... 7

Film gibi olay: Türk baba oğlunu Alman annesinden kaçırıp 7 yıl harabe evde sakladı! Dışarı bile çıkarmamışlar... 8

Film gibi olay: Türk baba oğlunu Alman annesinden kaçırıp 7 yıl harabe evde sakladı! Dışarı bile çıkarmamışlar... 9

Film gibi olay: Türk baba oğlunu Alman annesinden kaçırıp 7 yıl harabe evde sakladı! Dışarı bile çıkarmamışlar... 10

Film gibi olay: Türk baba oğlunu Alman annesinden kaçırıp 7 yıl harabe evde sakladı! Dışarı bile çıkarmamışlar... 11

Film gibi olay: Türk baba oğlunu Alman annesinden kaçırıp 7 yıl harabe evde sakladı! Dışarı bile çıkarmamışlar... 12


Kaynak: DHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İran: "SS Abraham Lincoln uçak gemisi bölgeden kaçtı"İran: "SS Abraham Lincoln uçak gemisi bölgeden kaçtı"
Gündem olan olay sonrası harekete geçildi: Kavurma yapılan şampiyon atın sahibine yüklü ceza!Gündem olan olay sonrası harekete geçildi: Kavurma yapılan şampiyon atın sahibine yüklü ceza!

İran'a kara operasyonu mu başlıyor? 2500 ABD askeri yola çıktı

İran'a kara operasyonu mu başlıyor? 2500 ABD askeri yola çıktı

ABD görüntüleri paylaştı! B-2'ler havalandı

ABD görüntüleri paylaştı! B-2'ler havalandı

Karagümrük şoku F.Bahçe'de 'Acil' kodlu toplantı getirdi!

Karagümrük şoku F.Bahçe'de 'Acil' kodlu toplantı getirdi!

'Domuz eti yedim günahı nedir?' diye sordu! Nihat Hatipoğlu fena kızdı

'Domuz eti yedim günahı nedir?' diye sordu! Nihat Hatipoğlu fena kızdı

A101'e Philips akıllı televizyon geliyor!

A101'e Philips akıllı televizyon geliyor!

Ceza ödemek istemeyen sıraya girdi! 1 Nisan’da başlıyor

Ceza ödemek istemeyen sıraya girdi! 1 Nisan’da başlıyor

