Son dakika | Özgür Özel kurultayı zorluyor: 57 kişilik PM'nin 28'inden istifa!

Son dakika haberi: Mahkemenin "mutlak butlan" kararının ardından CHP'de sıcak gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor. Grup Başkanı olarak göreve devam eden Özgür Özel ve ekibi kurultay yapılması için çağrılarını yinelerken yeni hamleler de geliyor.

Son olarak Özgür Özel ve ekibi CHP Parti Meclisi'nden istifa etme kararı aldı.

PM'NİN YARISI İSTİFA ETTİ

Bu istifayla, PM’deki 57 üyeden 28’i istifa etmiş oluyor.

'KURULTAY' DETAYI

Özel cephesinin bu hamlesinin kurultayın toplanması için olduğu belirtiliyor.

CHP Tüzüğü'nün "Görevin Boşalması" başlıklı 24. maddesinin 3. fıkrası şöyle diyor:

"Parti Meclisinde boşalan üyelikler, sırasıyla yedek üyelerle doldurulur. Parti Meclisine bütün yedek üyeler çağrıldıktan sonra, üye sayısı, üye tam sayısının üçte ikisinin (2/3) altına düştüğünde, Parti Meclisi için seçim yapılmak üzere Genel Başkan kırk beş (45) gün içinde kurultayı toplantıya çağırır."

"KURULTAYIN TOPLANMAMASI ARTIK SUÇ"

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, gelişmenin ardından düzenlediği basın toplantısında "Kurultayın artık toplanmaması suçtur" dedi.

28 kişinin noter aracılığıyla istifa ettiğini belirten Emre şunları söyledi: "10'a yakın arkadaşımız da gidip orada yapılanın yanlış olduğunu, partimizin mahvına sebep olunacağını bir an evvel olağanüstü kurultay kararı alma dışında bir seçenek olmayacağını ifade etmek üzere toplantıya gidiyor."

Kılıçdaroğlu yönetimine tepkisini dile getiren Emre "Hiçbir şeyi kabul etmiyorlar. Kafalarına göre yönetiyorlar. Tedbir kararının gerekçesi yanımızda... Tedbir kararı, gelen heyete gidin anayasayı, kanunu, yönetmeliği takmayın dememiştir. Bu tüzükler ayakta, hangisini kabul ederseniz." ifadelerini kullandı.