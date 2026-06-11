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Muharrem İnce canlı yayına mesaj gönderdi: İşte çözüm formülü

CHP'de bu aralar gözler Muharrem İnce'nin de üzerinde. İnce, dün akşam canlı yayındaki Hakan Bayrakçı'ya mesaj gönderip gündem yaratacak bir çıkışa imza attı.

Muharrem İnce canlı yayına mesaj gönderdi: İşte çözüm formülü
Mehmet Hazar Gönüllü

Memleket Partisi'nden ayrılıp CHP'ye geri dönen Muharrem İnce'nin partide süren gerilimle ilgili sergileyeceği yaklaşım dikkatle takip ediliyor. İnce, yeni bir parti kurulmasına soğuk bakarken genel başkanı CHP üyelerinin seçeceği bir kurultay talebini dile getirdi.

"GENEL BAŞKANI ÜYELER SEÇSİN"

Hakan Bayrakçı'nın aktardığına göre İnce, genel başkanlık seçimiyle ilgili tartışmalardaki görüşünü açıkladı. Buna göre İnce, genel başkanın CHP üyeleri tarafından seçilmesinden, delegelik seçiminin ise kaldırılmasından yana.

Muharrem İnce canlı yayına mesaj gönderdi: İşte çözüm formülü 1

  • Hakan Bayrakçı

"BEKLENTİM YOK; ABİLİK YAPAYIM"

CHP'nin bölünmesini istemediğini vurgulayan İnce, "Kimsenin partililiğinin tartışılmaması gerekiyor" diyerek parti içi tartışmalara dönük bir mesaj verdi.

İnce, partiden bir beklentisinin olmadığının altını çizerken "Kimsenin yanında değilim. Abilik yapmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce canlı yayına mesaj gönderdi: İşte çözüm formülü 2

"NEREDE DURDUĞUMU SORANLARA CEVABIMDIR"

Salı günkü 'grup toplantısı' krizinin ardından yazılı bir açıklama paylaşan Muharrem İnce, “Nerede durduğumu soranlara cevabımdır: CHP’nin yanındayım" demişti.

Kılıçdaroğlu'nun 'arınma' ve Özel'in 'direnme' çıkışına değinen İnce, "Ne yazık ki CHP, saray rejiminin kurduğu tuzağa düşmüştür. 'Arınma' ve 'direnme' kavramları etrafında, CHP'yi parçalanmaya taşıyan anlamsız, gereksiz, yersiz ve talihsiz sert bir kavga yürütülmektedir" ifadelerini kullanmıştı.

Muharrem İnce canlı yayına mesaj gönderdi: İşte çözüm formülü 3

"YENİ PARTİ KURMAK DOĞRU YOL DEĞİL"

Özgür Özel cephesinin yeni parti kuracağı iddiası gündemdeki yerini korurken İnce, açıklamasında kendi görüşünü şöyle açıklamıştı:

"Bir dönem, CHP'den ayrılma deneyimini yaşamış ve geri dönmüş biri olarak CHP'den ayrılmanın ve yeni bir parti kurmanın doğru bir yol ve siyasi karar olmadığını bütün samimiyetimle yol arkadaşlarıma söylemeliyim."

'KURULTAY' ÇAĞRISI

İnce, CHP'nin "gerçek sahibinin" parti üyeleri olduğunu ifade ederken "Hiç itiraz etmeden acil bir Tüzük kurultayı toplanmalıdır" diyerek çağrı yapmıştı.

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