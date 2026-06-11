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İsim isim saydı: CHP'de yeni ihraç listesi! Özgür Özel hakkında 'istifa' iddiası

CHP'de ikinci bir ihraç listesi olduğu iddia edildi. Yeni listede adı geçen milletvekilleri dikkat çekti. Ayrıca Özgür Özel cephesinden en geç bu akşam istifalar gelebileceği öne sürüldü.

İsim isim saydı: CHP'de yeni ihraç listesi! Özgür Özel hakkında 'istifa' iddiası
Mehmet Hazar Gönüllü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi, Özgür Özel yönetimine dönük adımlar atmayı sürdürüyor. Dün 9 milletvekili tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilirken, ihraç edileceği öne sürülen yeni isimlerin bulunduğu liste kulisleri hareketlendirdi.

İsim isim saydı: CHP de yeni ihraç listesi! Özgür Özel hakkında istifa iddiası 1

'İKİNCİ İHRAÇ LİSTESİ' İDDİASI

Gazeteci Sinan Burhan, BengüTürk ekranlarında yaptığı açıklamada CHP'de bir disiplin sürecinin daha gündeme gelebileceğini ileri sürdü.

CHP kulislerini kaynak veren Burhan, ikinci ihraç listesinin gündemde olduğu iddiasını paylaştı.

İSİM İSİM SAYDI

Burhan'ın aktardığına göre; söz konusu listede Adnan Beker, Cemal Enginyurt, Mahmut Tanal, Ümit Dikbayır ve Gökhan Zeybek gibi isimler bulunuyor.

İsim isim saydı: CHP de yeni ihraç listesi! Özgür Özel hakkında istifa iddiası 2

  • Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni dönemindeki ilk MYK toplantısı dün gerçekleştirildi.

ÖZEL CEPHESİ HAKKINDA 'İSTİFA' İDDİASI

Disiplin sürecinin yalnızca yeni isimlerle sınırlı kalmayabileceğini belirten Sinan Burhan, Özgür Özel ve ekibi hakkında da çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi.

Söz konusu iddiaya göre Özgür Özel'e yakın isimler partiden ayrılmayı değerlendiriyor.

İsim isim saydı: CHP de yeni ihraç listesi! Özgür Özel hakkında istifa iddiası 3

"'PARTİ ELİMİZDEN GİTTİ' DİYECEKLER"

Burhan, iddiasını açıklarken şu ifadeleri kullandı:
"Bunlara da kalmadan ben en geç yarın akşam (11 Haziran) istifalar bekliyorum. Özgür Bey ve ekibi zaten buradan bir mağduriyet hikâyesiyle ayrılmak istiyorlardı. 'Parti elimizden gitti' diyecekler. 'Bizim yapacağımız hiçbir şey kalmadı' diyerek partiden ayrılacaklar."

ÖZGÜR ÖZEL DE Mİ İSTİFA EDECEK?

Burhan'ın dile getirdiği bir başka çarpıcı iddia ise bizzat Özgür Özel hakkında oldu. Tv100 canlı yayınında açıkladığı iddiaya göre Özgür Özel de istifa seçeneğini değerlendiriyor.

İsim isim saydı: CHP de yeni ihraç listesi! Özgür Özel hakkında istifa iddiası 4

"KILIÇDAROĞLU CEPHESİNDEN ÖZEL'E SİYASİ MESAJ"

Burhan'ın aktardığına göre, Özel cephesinde, "Kılıçdaroğlu'na ihraç etme zevkini yaşatmamak lazım" görüşü dile getiriliyor. Ayrıca Özgür Özel'in yakın çalışma arkadaşlarının disipline sevk edilmesi, doğrudan Özel'e verilmiş siyasi bir mesaj olarak yorumlanıyor.

İsim isim saydı: CHP de yeni ihraç listesi! Özgür Özel hakkında istifa iddiası 5

"İSTİFA OLMAYACAK"

Ancak gazeteci Aytunç Erkin, Özel cephesinden kendisine iletilen mesajda, iddiaların doğru olmadığı ve bir istifa olmayacağının söylendiğini belirtti.

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Özgür Özel CHP ihraç
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