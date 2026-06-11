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Kılıçdaroğlu'nun 'makam odası' talebi! TBMM'ye başvurdu

Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Başkanlığına geri gelen Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaki süreç siyasetin gündeminde geniş yer tutarken Kılıçdaroğlu'ndan beklenmedik bir hamle daha geldi. Kılıçdaroğlu TBMM'ye başvurarak Özgür Özel'in kullanımında olan makam odasının kendisine tahsisini talep etti.

Kılıçdaroğlu'nun 'makam odası' talebi! TBMM'ye başvurdu

Kılıçdaroğlu ile Özel arasındaki çekişmeli süreç devam ederken Kılıçdaroğlu'nun son hamlesi yine gündem oldu.

Kılıçdaroğlu nun makam odası talebi! TBMM ye başvurdu 1

ÖZEL'İN MAKAM ODASINI İSTEDİ

Kılıçdaroğlu, kurmayları aracılığıyla TBMM Başkanlığına ilettiği dilekçede Meclis'te Özgür Özel'in kullanımında olan makam odasının da boşaltılmasını istedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından Kılıçdaroğlu'nun başvurusuna henüz bir yanıt verilmedi. Öte yandan Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta TBMM Başkanlığına yaptığı başvuru ile Özel'in CHP TBMM Grup Başkanı seçildiği oylamanın da iptal edilmesini talep etmişti.

Kılıçdaroğlu nun makam odası talebi! TBMM ye başvurdu 2

Her iki başvuruya da bu hafta içerisinde dönüş yapılması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP kılıçdaroğlu mutlak butlan
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