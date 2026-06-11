Kılıçdaroğlu'nun 'makam odası' talebi! TBMM'ye başvurdu

Kılıçdaroğlu ile Özel arasındaki çekişmeli süreç devam ederken Kılıçdaroğlu'nun son hamlesi yine gündem oldu.

ÖZEL'İN MAKAM ODASINI İSTEDİ

Kılıçdaroğlu, kurmayları aracılığıyla TBMM Başkanlığına ilettiği dilekçede Meclis'te Özgür Özel'in kullanımında olan makam odasının da boşaltılmasını istedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından Kılıçdaroğlu'nun başvurusuna henüz bir yanıt verilmedi. Öte yandan Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta TBMM Başkanlığına yaptığı başvuru ile Özel'in CHP TBMM Grup Başkanı seçildiği oylamanın da iptal edilmesini talep etmişti.

Her iki başvuruya da bu hafta içerisinde dönüş yapılması bekleniyor.