HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

"Tamamen bitti" deniliyordu! Kuruyan Türkmenli Göleti küllerinden doğdu

Tekirdağ’da geçtiğimiz yıl kuraklığın etkisiyle neredeyse tamamen kuruma noktasına gelen Türkmenli Göleti, bu yıl etkili olan yağışlarla yeniden canlanmaya başladı. Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde bulunan gölet, hem bazı mahallelerin içme suyu ihtiyacını karşılıyor hem de bölgedeki tarımsal sulama için önemli bir kaynak oluşturuyor.

Geçen yıl su seviyesi kritik ölçüde düşmüş, göletin tabanında geniş çatlaklar oluşmuş ve doluluk oranı yüzde 1’in altına kadar inmişti. Bu yıl kış aylarında etkili olan yağışlar, göletteki su seviyesini artırdı. Yapılan ölçümlere göre doluluk oranı yeniden yükselerek yüzde 11 seviyelerine ulaştı. Bölge halkı açısından önemli bir kaynak olan göletteki bu artış, hem su temini hem de çevresel denge açısından olumlu karşılanıyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Gökçen Kökden tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Diyarbakır'da 40 yıldır halay davulu çalarak sahura uyandırıyorlarDiyarbakır'da 40 yıldır halay davulu çalarak sahura uyandırıyorlar
Pedro Sanchez konuşmasıyla yine rest çekti! ABD'ye kafa tuttuPedro Sanchez konuşmasıyla yine rest çekti! ABD'ye kafa tuttu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ gölet güncel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'a kara operasyonu mu başlıyor? 2500 ABD askeri yola çıktı

İran'a kara operasyonu mu başlıyor? 2500 ABD askeri yola çıktı

ABD görüntüleri paylaştı! B-2'ler havalandı

ABD görüntüleri paylaştı! B-2'ler havalandı

Karagümrük şoku F.Bahçe'de 'Acil' kodlu toplantı getirdi!

Karagümrük şoku F.Bahçe'de 'Acil' kodlu toplantı getirdi!

Fenomen dizi final yapıyor! Now Tv fişini çekti

Fenomen dizi final yapıyor! Now Tv fişini çekti

A101'e Philips akıllı televizyon geliyor!

A101'e Philips akıllı televizyon geliyor!

Ceza ödemek istemeyen sıraya girdi! 1 Nisan’da başlıyor

Ceza ödemek istemeyen sıraya girdi! 1 Nisan’da başlıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.