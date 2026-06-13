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Yer: Iğdır... 2 polisin darp görüntüleri gündem olmuştu: Harekete geçildi!

12 Haziran tarihinde 2 trafik polisinin bir vatandaşı darp ettiği iddiasıyla bazı basın organlarında yayılan görüntülerle ilgili harekete geçildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla idari soruşturma başlatıldı.

Yer: Iğdır... 2 polisin darp görüntüleri gündem olmuştu: Harekete geçildi!

Iğdır’da 12 Haziran’da ‘2 trafik polisinin bir vatandaşı darp ettiği’ iddiasıyla bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında görüntüler yer almıştı.

Yer: Iğdır... 2 polisin darp görüntüleri gündem olmuştu: Harekete geçildi! 1

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Söz konusu görüntülerle ilgili olarak, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla iddiaların araştırılması amacıyla idari soruşturma başlatıldı. Olayın hukuki, idari ve teknik tüm yönleriyle şeffaf bir şekilde incelenip aydınlatılması amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından Mülkiye Müfettişi ve Polis Müfettişi görevlendirildi.
Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
polis Iğdır
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