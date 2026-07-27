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Burdur'da haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu

Burdur'da haber alınamayan 61 yaşındaki kadın, eve gelen eşi tarafından ölü bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Fatma Işıklar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Işıklar'ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı.

Burdur'da haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu

Olay, saat 17.00 sıralarında Şirinevler Mahallesi Yeşildere Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisinden haber alınmayan Fatma Işıklar'ı (61) eve gelen eşi hareketsiz halde yatarken buldu. Eşinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Burdur da haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu 1

YAŞLI KADIN EVDE ÖLÜ BULUNDU

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Fatma Işıklar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Işıklar'ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı.

Burdur da haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu 2

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Burdur yaşlı kadın
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