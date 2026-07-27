Osmaniye'de otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

Kaza, Yusufizzettin köyü mezarlık civarındaki eski yol kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

OSMANİYE'DEKİ KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekipler kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır