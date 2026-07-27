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Elektrikli bisiklet motosikletle çarpıştı: 2 yaralı

Burdur'da motosiklet ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elektrikli bisiklet motosikletle çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, saat 16.00 sıralarında Şirinevler Mahallesi Armağan İnci Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.B. idaresindeki 20 ACD 422 plakalı motosiklet ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen elektrikli bisiklet çarpıştı.

Elektrikli bisiklet motosikletle çarpıştı: 2 yaralı 1

ELEKTRİKLİ BİSİKLET MOTOSİKLETLE ÇARPIŞTI

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü H.B. ile elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Elektrikli bisiklet motosikletle çarpıştı: 2 yaralı 2

2 KİŞİ YARALANDI

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Burdur bisiklet kaza
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