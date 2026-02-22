HABER

Tekirdağ’ın yüksek kesimleri karla kaplandı

Tekirdağ’da yüksek rakımlı bölgelerde etkili olan kar yağışı sonrası özellikle Ganos Dağı ve çevresi beyaz örtüyle kaplandı.

Tekirdağ’ın yüksek kesimleri karla kaplandı

Tekirdağ’da hava sıcaklığının 4 derece olarak ölçüldüğü kentte, kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkisini gösterdi. Malkara, Hayrabolu, Şarköy ve Süleymanpaşa ilçelerinin kırsal ve rakımı yüksek mahallelerinde aralıklarla yağan kar, doğayı kısa sürede beyaza bürüdü.

Ganos Dağı çevresinde etkili olan yağışın ardından ortaya kartpostallık manzaralar çıktı. Yüksek noktalarda yer yer tipi şeklinde görülen kar yağışı nedeniyle sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
Meteorolojik değerlendirmelere göre, kent genelinde sıcaklığın düşük seyretmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Tekirdağ
