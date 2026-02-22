Adıyaman’da şaşkına çeviren görüntü: Traktör 3 tekerle ilerledi

Olay, Kahta ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi Kahta-Diyarbakır kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeyken traktörünün lastiği patlayan çiftçi, tamirci çağırmak yerine 3 tekerlek üzerinde traktörünü çalıştırarak tamirciye doğru yola çıktı. Kara yolunda 3 tekerlek üzerinde ilerleyen traktörü gören sürücüler ve çevredeki vatandaşlar ise şaşkınlık yaşadı. Trafikte zaman zaman yavaşlamaya neden olan traktör sürücüsü, dikkatli şekilde yoluna devam etti.

O anlara tanık olan vatandaşlar, böylesine farklı bir manzarayla ilk kez karşılaştıklarını ifade etti. Olayda herhangi bir kazanın yaşanmaması ise herkese rahat bir nefes aldırdı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır