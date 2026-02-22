HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Adıyaman’da şaşkına çeviren görüntü: Traktör 3 tekerle ilerledi

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde patlayan lastiğini söken bir çiftçi, traktörüyle 3 tekerlek üzerinde ilerleyerek trafikte ilginç görüntüler oluşturdu.

Adıyaman’da şaşkına çeviren görüntü: Traktör 3 tekerle ilerledi

Olay, Kahta ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi Kahta-Diyarbakır kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeyken traktörünün lastiği patlayan çiftçi, tamirci çağırmak yerine 3 tekerlek üzerinde traktörünü çalıştırarak tamirciye doğru yola çıktı. Kara yolunda 3 tekerlek üzerinde ilerleyen traktörü gören sürücüler ve çevredeki vatandaşlar ise şaşkınlık yaşadı. Trafikte zaman zaman yavaşlamaya neden olan traktör sürücüsü, dikkatli şekilde yoluna devam etti.
O anlara tanık olan vatandaşlar, böylesine farklı bir manzarayla ilk kez karşılaştıklarını ifade etti. Olayda herhangi bir kazanın yaşanmaması ise herkese rahat bir nefes aldırdı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rize'de tır, park halindeki tıra çarptı: 1'i ağır 4 yaralıRize'de tır, park halindeki tıra çarptı: 1'i ağır 4 yaralı
Mahkemede erken doğum alarmı! Hamile şüpheli hastaneye kaldırıldıMahkemede erken doğum alarmı! Hamile şüpheli hastaneye kaldırıldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rüşvete yeni yıl zammı! Çok sayıda memura gözaltı

Rüşvete yeni yıl zammı! Çok sayıda memura gözaltı

İran'dan AB hamlesi geldi! Hepsini terör örgütü ilan etti

İran'dan AB hamlesi geldi! Hepsini terör örgütü ilan etti

Okan Buruk mağlubiyet faturasını o isme kesti! "Komedi! Büyük utanç"

Okan Buruk mağlubiyet faturasını o isme kesti! "Komedi! Büyük utanç"

Filozof Atakan'ın son hali görenleri şaşırttı! Saçlarını uzattı

Filozof Atakan'ın son hali görenleri şaşırttı! Saçlarını uzattı

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

6 Mart'ta hesaplara yatıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilere destek projelerini açıkladı

6 Mart'ta hesaplara yatıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilere destek projelerini açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.