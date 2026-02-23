Durdurulan araçtan litrelerce tağşiş zeytinyağı çıktı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde sahtecilik faaliyetlerinin önlenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, bir işletmeye ait aracı durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada 4 bin litre etiketsiz bitkisel karışım yağ, 385 litre tağşiş zeytinyağı ve 40 kilogram etiketsiz incir ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü ve işletme hakkında gerekli adli işlemler başlatılırken, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince araç sürücüsüne ehliyeti yanında bulundurmamaktan ve tonaj aşımından idari para cezası uyguladı. Ayrıca Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Aydın Vergi Dairesi ekiplerince de idari işlemler yapıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır