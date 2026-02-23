HABER

Durdurulan araçtan litrelerce tağşiş zeytinyağı çıktı

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir işletmeye ait araçta 385 litre tağşiş zeytinyağı ile 4 bin litre etiketsiz bitkisel karışım yağ ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde sahtecilik faaliyetlerinin önlenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, bir işletmeye ait aracı durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada 4 bin litre etiketsiz bitkisel karışım yağ, 385 litre tağşiş zeytinyağı ve 40 kilogram etiketsiz incir ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü ve işletme hakkında gerekli adli işlemler başlatılırken, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince araç sürücüsüne ehliyeti yanında bulundurmamaktan ve tonaj aşımından idari para cezası uyguladı. Ayrıca Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Aydın Vergi Dairesi ekiplerince de idari işlemler yapıldı.

Durdurulan araçtan litrelerce tağşiş zeytinyağı çıktı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Aydın
