Rehabilitasyon merkezinde şiddet skandalı: Baba gerçeği kamerayla ortaya çıkardı! Öğretmen gözaltına alındı

Büyükçekmece’de öğrenme güçlüğü nedeniyle rehabilitasyon merkezine verilen 2'nci sınıf öğrencisi Bünyamin B.T. (10) eğitime korkarak gidince aile durumdan şüphelendi.

ÇOCUĞUNUN HAREKETLERİNDEN ŞÜPHELENEN BABA DURUMU FARK ETTİ

Olay, dün Büyükçekmece ilçesi Fatih Mahallesi’ndeki bir özel bir rehabilitasyon merkezinde meydana geldi.

İddiaya göre, öğrenme güçlüğü çeken 2'nci sınıf öğrencisi Bünyamin B.T. bir süredir eğitime gitmek istemedi.

Çocuğunun korkarak derse girdiğini farkeden baba durumdan şüphelenerek, Bünyamin B.T.'yi sınıfa bıraktıktan sonra dersliğin penceresinden içeriyi izlemeye başladı.

OLAY CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Bir süre sonra öğretmenin öğrenciye fiziksel şiddet uyguladığını gören baba, yaşananları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerle birlikte polis merkezine giderek öğretmen ve rehabilitasyon merkezi hakkında şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, öğretmen Halil İbrahim K.’yi gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Kaynak: DHA