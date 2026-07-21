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Rehabilitasyon merkezinde şiddet skandalı: Baba gerçeği kamerayla ortaya çıkardı! Öğretmen gözaltına alındı

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İstanbul Büyükçekmece'de öğrenme güçlüğü nedeniyle özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim alan 10 yaşındaki öğrencinin öğretmeni tarafından darbedildiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden babanın şikayeti üzerine öğretmen gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

Büyükçekmece’de öğrenme güçlüğü nedeniyle rehabilitasyon merkezine verilen 2'nci sınıf öğrencisi Bünyamin B.T. (10) eğitime korkarak gidince aile durumdan şüphelendi.

Rehabilitasyon merkezinde şiddet skandalı: Baba gerçeği kamerayla ortaya çıkardı! Öğretmen gözaltına alındı 1

ÇOCUĞUNUN HAREKETLERİNDEN ŞÜPHELENEN BABA DURUMU FARK ETTİ

Olay, dün Büyükçekmece ilçesi Fatih Mahallesi’ndeki bir özel bir rehabilitasyon merkezinde meydana geldi.

İddiaya göre, öğrenme güçlüğü çeken 2'nci sınıf öğrencisi Bünyamin B.T. bir süredir eğitime gitmek istemedi.

Çocuğunun korkarak derse girdiğini farkeden baba durumdan şüphelenerek, Bünyamin B.T.'yi sınıfa bıraktıktan sonra dersliğin penceresinden içeriyi izlemeye başladı.

Rehabilitasyon merkezinde şiddet skandalı: Baba gerçeği kamerayla ortaya çıkardı! Öğretmen gözaltına alındı 2

OLAY CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Bir süre sonra öğretmenin öğrenciye fiziksel şiddet uyguladığını gören baba, yaşananları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerle birlikte polis merkezine giderek öğretmen ve rehabilitasyon merkezi hakkında şikayetçi oldu.

Rehabilitasyon merkezinde şiddet skandalı: Baba gerçeği kamerayla ortaya çıkardı! Öğretmen gözaltına alındı 3

Şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, öğretmen Halil İbrahim K.’yi gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Rehabilitasyon merkezinde şiddet skandalı: Baba gerçeği kamerayla ortaya çıkardı! Öğretmen gözaltına alındı 4

Rehabilitasyon merkezinde şiddet skandalı: Baba gerçeği kamerayla ortaya çıkardı! Öğretmen gözaltına alındı 5

Rehabilitasyon merkezinde şiddet skandalı: Baba gerçeği kamerayla ortaya çıkardı! Öğretmen gözaltına alındı 6
Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Büyükçekmece şiddet
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