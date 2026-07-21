Ters yönden gelen alkollü sürücü servis minibüsüne çarptı

Kaza, dün akşam saatlerinde 102 Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şehir merkezinden Çünür Mahallesi istikametine seyir halinde olan M.E.Y. yönetimindeki servis minibüsü, yol çalışmasının bulunduğu bölgeye geldiği sırada karşı yönden ters istikamette ilerleyen A.A. idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü A.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde A.A.’nın 2.23 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır