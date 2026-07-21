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Yük asansörü minibüsün üzerine böyle devrildi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda ev eşyası taşımak için kurulan taşıma asansörü park halindeki minibüsün üzerine devrildi.

Yük asansörü minibüsün üzerine böyle devrildi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda ev eşyası taşımak için kurulan taşıma asansörü park halindeki minibüsün üzerine devrildi. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, yaşanan o anlar, saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Bahçe Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir evin taşınması için kamyonetin üzerine kurulan eşya taşıma asansörü henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek park halindeki minibüsün üzerine devrildi. Çevrede kısa süreli paniğe neden olan olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Devrilen asansör nedeniyle otomobilde maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Devrilen eşya taşıma asansörü vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, yaşanan korku dolu anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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