Komşu kavgası polis merkezinde bitti

Odunpazarı ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi Açıkalın Sokak’ta bulunan bir apartmanda komşular arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olaya ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Tartışan tarafları ayırmakta güçlük çeken ekipler, olay yerine takviye ekip istedi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan kavgada, olaya karışan komşular gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır