2,5 gün pil ömrü vadeden OnePlus N6x’in tanıtım tarihi açıklandı

OnePlus, geçen ay N Serisinin ilk akıllı telefonu olan OnePlus N6’yı tanıtmış, bir haftadan uzun süre önce ise N6x’e ilişkin tanıtım paylaşımları yapmaya başlamıştı.

GSMArena'da yer alan habere göre; Çinli şirket, şimdi ise yeni N Serisinin bir sonraki üyesi olacak OnePlus N6x’in 31 Temmuz’da tanıtılacağını açıkladı.

TASARIMI DA ORTAYA ÇIKTI

Habere göre, OnePlus N6x, düz bir tasarıma sahip. Cihazın arka panelinde dikey olarak konumlandırılmış bir kamera adası bulunuyor.

Akıllı telefonun üst kısmında 3,5 mm kulaklık girişi, alt kısmında ise USB-C bağlantı noktası, hoparlör ızgarası, mikrofon ve SIM kart yuvası bulunuyor.

OnePlus N6x’in sağ kenarında ses düğmeleri ile güç düğmesi yer alıyor.

TEK ŞARJLA 2,5 GÜNE KADAR KULLANIM

OnePlus, N6x’in teknik özelliklerini ve sunduğu özellikleri henüz açıklamadı. Ancak şirket, akıllı telefonun tek şarjla 2,5 güne kadar pil ömrü sağlayabileceğini belirtti.

Serinin ilk modeli OnePlus N6, 8.000 mAh kapasiteli bir bataryayla tanıtılmıştı. N6x’in aynı kapasiteyi mi koruyacağı, yoksa daha yüksek veya daha düşük kapasiteli bir bataryaya mı sahip olacağı henüz bilinmiyor.

Tanıtıma bir haftadan uzun süre kalması nedeniyle OnePlus’ın önümüzdeki günlerde N6x’e ilişkin daha fazla ayrıntı paylaşabileceği değerlendiriliyor.