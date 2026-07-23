Adana’da baraj ve sulama kanallarına girenlere ceza uygulanacak

DSİ 6'ncı Bölge Müdürlüğü, boğulma vakalarının önüne geçmek için baraj, gölet, sel kapanı, regülatör ve sulama kanallarında çeşitli önler aldı. Çalışmalar kapsamında güvenlik araçları, sulama kanallarının çevresinde tur atarak sesli uyarılar yapmaya başladı. Uyarılarda, kanallara girenlere para cezası uygulanacağı vurgulandı. Kanallara giren 18 yaş altındaki gençlerin ise ailelerine para cezası verileceği bildirildi. Bölge Müdürü Mehmet Akif Kaygusuz, Seyhan ilçesindeki Kıyıboyu Caddesi’nde basın toplantısı düzenleyerek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

BOĞULMA RİSKİ OLAN BİR ORTAM

DSİ tarafından inşa edilen su yapılarının, hava sıcaklıklarının arttığı yaz aylarında üzücü boğulma haberlerine konu olabildiğini hatırlatan Mehmet Akif Kaygusuz, olası riskleri anlattı. Kaygusuz, “Su depolama ve iletim tesisleri serinlemek, yüzmek ve herhangi bir sebeple tesislere girenler için görünür ve görünmez birçok risk barındırmaktadır. Baraj ve göletler gibi depolama tesislerinin göl alanları engebeli bir araziye sahip olup, bu da su seviyesinde ani değişimlere ve doğal olarak boğulma riskini ortaya çıkarmaktadır. Üstelik bu engebeli arazilerde akarsu yataklarından gelen balçık vasfındaki malzemelerle kaplı olması da üzerine basılması durumunda kişiyi adeta bir tuzaklama gibi gölün dibine çekmektedir. Sulama kanalları da benzer tehlikeler barındırmakla birlikte kendine has özel riskler de taşımaktadır. Sulama kanalları V harfine benzer yan duvarları eğimli olarak inşa edilmiştir. Bu durumda kanala giren kişinin çıkışını zorlaştırmakta yan duvarların yosunlanarak kayganlaşması da bu durumu iyice güçleştirmektedir. Bununla birlikte kanala bırakılan su seviyesinin akış hızının yüksek olması da profesyonel yüzücülerin bile mücadele etmesini zorlaştıracak bir özelliğe sahiptir. Bu da boğulma riskini iyice artırmaktadır” diye konuştu.

SESLİ VE GÖRSEL UYARILAR, DENETİMLER ARTI

Tüm bu riskler nedeniyle baraj, gölet, sel kapanı, regülatör ve sulama kanallarının yüzmek, serinlemek ve diğer tüm aktiviteler için son derece tehlikeli olduğunun altını çizen Kaygusuz, “Tesislere yüzmek, serinlemek ya da herhangi bir sebeple girmek kesinlikle yasaktır. Aksi takdirde Kabahatler Kanunu uyarınca cezai işlem uygulanması söz konusu olacaktır. Kabahatler Kanunu uyarınca uyarılara uymayan vatandaşlar ve 18 yaşından küçükler için de ebeveynlerine kanunun belirlediği miktarda bir ceza uygulanıyor. Valimiz Mustafa Yavuz başkanlığında yaptığımız son toplantıda alınan kararlar doğrultusunda su yapılarındaki koruyucu tedbirler düzenli olarak kontrol edilmekte, ihtiyaç olan kısımlarda bakım ve onarım faaliyetleri yapılarak sesli ve görsel uyarılarla birlikte kolluk kuvvetleri tarafından düzenli denetimler yapılmaktadır. Ayrıca gençlerimiz için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün koordinasyonunda ücretsiz yüzme faaliyetleri sürdürülmektedir. Son olarak gençlerimize şunu söylemek istiyorum; unutulmamalıdır ki, serinlemek için atacağınız bir adım geri dönüşü mümkün olmayan sonuçlar doğurabilir. Hayatınızı ve sevdiklerinizin hayatını riske atmayın” ifadelerini kullandı.



Kaynak: DHA