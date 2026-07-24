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Yeni Parti açıklandı, aynı anda Kılıçdaroğlu paylaştı! Akıllara İmamoğlu geldi

Özgür Özel'in CHP'den istifa ederek Yeni Parti'yi duyurduğu dakikalarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videodaki bir detay ise gündem oldu.

Yeni Parti açıklandı, aynı anda Kılıçdaroğlu paylaştı! Akıllara İmamoğlu geldi
Devrim Karadağ

Yeni Parti'nin 91 milletvekilinin imzasıyla kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na verildiği ve resmi açıklamanın yapıldığı dakikalarda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Sosyal medyadan paylaştığı videolu mesajında Kılıçdaroğlu, dünkü Ankara ziyaretinden görüntülere yer verdi.

Kılıçdaroğlu'nun hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Benim görevim, toplumun sorunları yoğun ama unutulmuş kesimleriyle bir araya gelmektir. Çöpten kâğıt toplayan insanların da, mesai saati gözetmeksizin tarlada alın teriyle geçimini sağlayan insanların da sorunlarını çözmek için yola çıktım. Benim siyaset anlayışım budur."

KOLLARINI SIVADIĞI ANLAR YER ALDI

Söz konusu videonun sonunda ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun gömleğinin kollarını sıvadığı anların yer alması dikkat çekti.

Yeni Parti açıklandı, aynı anda Kılıçdaroğlu paylaştı! Akıllara İmamoğlu geldi 1

AKILLARA EKREM İMAMOĞLU'NU GETİRDİ

O anlar cezaevinde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ile özdeşleşen görüntüyü akıllara getirdi ve "bir gönderme" olarak yorumlandı.

Yeni Parti açıklandı, aynı anda Kılıçdaroğlu paylaştı! Akıllara İmamoğlu geldi 2

24 YIL SONRA ANA MUHALEFETTEN DÜŞÜP 5. OLDU

91 milletvekilinin istifasıyla kurulan Yeni Parti meclisin ana muhalefet partisi olacak. CHP ise meclisteki 5. grup haline gelecek.

Yeni durumla AK Parti 277, Yeni Parti 91, DEM Parti 56, MHP 46, CHP 44 milletvekiline sahip olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu CHP
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