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Instagram, Meta gözlüklerle gizlice çekilen içeriklere karşı hesapları kapatıyor

Meta, şirketin akıllı gözlüklerini insanları gizlice kaydederek içerik üretmek için kullanan Instagram hesaplarını yasaklamaya başladı. Instagram Başkanı Adam Mosseri, insanlardan faydalanan ve onları taciz eden içeriklerin platformdan kaldırılacağını söyledi.

Instagram, Meta gözlüklerle gizlice çekilen içeriklere karşı hesapları kapatıyor
Enes Çırtlık

Business Insider’ın haberine göre Meta, şirketin gözlüklerini insanları gizlice kaydederek içerik üretmek için kullanan Instagram kullanıcılarını yasaklamaya başladı.

Instagram’ın sahibi olan Meta’nın bu adımı, çok sayıda kişinin Meta gözlüklerini insanları rızaları olmadan kaydetmek için kullanmaya başladığı yönündeki durumu kabul ettiği şeklinde değerlendirildi.

Instagram, Meta gözlüklerle gizlice çekilen içeriklere karşı hesapları kapatıyor 1

MOSSERİ: İÇERİKLERİ KALDIRACAĞIZ

Instagram Başkanı Adam Mosseri, kısa süre önce sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“İnsanlardan faydalanan ve onları taciz eden içerikler yayımlıyorsanız, bu içerikleri kaldıracağız.”

Mosseri, insanların başkalarının videolarını gizlice çekerek onları taciz etmesini ve ardından bu görüntüleri Instagram’da paylaşmasını istemediklerini söyledi.

HİZMET ÇALIŞANLARINA YÖNELİK “ŞAKA” VİDEOLARI

Engadget'te yer alan habere göre, Instagram’ı düzenli kullanan kişilerin bu tür içeriklerden bazılarıyla karşılaşmış olması muhtemel.

Bu içeriklerin önemli bir bölümünde, içerik üreticileri hizmet sektöründe çalışan kişilere “şakalar” yaparken yaşanan her şeyi Meta gözlükleri veya benzer bir ürünle gizlice kaydediyor.

KADINLAR HABERLERİ OLMADAN KAYDEDİLİYOR

Bazı videolarda ise erkekler, halka açık alanlarda kadınlarla yaşadıkları etkileşimleri kaydediyor.

Kadınlar genellikle kaydedildiklerini bilmiyor. Bu durum, Meta’nın gözlüklerinin olumsuz lakaplarla anılmasına yol açtı.

Instagram, Meta gözlüklerle gizlice çekilen içeriklere karşı hesapları kapatıyor 2

İKİ YÜKSEK PROFİLLİ HESAP KAPATILDI

Yeni politika kapsamında kaç videonun kaldırıldığı bilinmiyor.

Business Insider, halka açık alanlarda kadınları düzenli olarak rızaları olmadan kaydeden iki yüksek profilli hesabın devre dışı bırakıldığını bildirdi.

Meta da söz konusu hesapların, şirketin gözlükleriyle kaydedilen taciz içeriklerini paylaşmaları nedeniyle özellikle yasaklandığını Business Insider’a doğruladı.

KAYIT IŞIĞIYLA OYNANIRSA KAMERA DEVRE DIŞI KALIYOR

Meta’nın akıllı gözlüklerin imkân verdiği rahatsız edici davranışları azaltmak için attığı tek adım hesapları yasaklamak olmadı.

Şirket kısa süre önce, kayıt yapıldığını gösteren LED ışıkla oynanması hâlinde kamerayı tamamen devre dışı bırakan bir yazılım özelliği ekledi.

Bazı kullanıcılar bu ışığı bant veya filmle kapatıyor ya da delik açarak gizlemeye çalışıyordu.

GÖZLÜKLERİ “JAILBREAK” EDENLER ORTAYA ÇIKTI

Bu durum, kullanıcıların kayıt ışığı yanmadan görüntü çekebilmesi için akıllı gözlükleri “jailbreak” etmeye hazır kişilerden oluşan küçük bir sektörün ortaya çıkmasına yol açtı.

Meta’nın son yazılım düzeltmesi ise rahatsız edici davranışlarda herhangi bir azalma sağlayıp sağlamadığının anlaşılmasına yetecek kadar uzun süredir kullanımda değil.

Instagram, Meta gözlüklerle gizlice çekilen içeriklere karşı hesapları kapatıyor 3

LED IŞIK DOĞAL IŞIKTA GÖZDEN KAÇABİLİYOR

Gözlüklerdeki LED ışığın bir projektör kadar belirgin olmadığı da ifade edildi.

Işık açık olsa bile kolaylıkla gözden kaçabiliyor. Bu durum özellikle doğal ışık altında dışarıda kayıt yapılırken geçerli oluyor.

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sosyal medya Instagram akıllı gözlük gözlük Meta
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