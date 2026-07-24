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Özgür Özel'in 'Yeni Parti' adımı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk hamle

Özgür Özel, 91 milletvekili ile bugün CHP'den ayrılarak Yeni Parti'ye geçti. Bu gelişme sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk hamle geldi.

Özgür Özel'in 'Yeni Parti' adımı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk hamle

CHP'de mutlak butlan sonrası Özgür Özel cephesinde yeni parti iddiaları ortaya çıkmıştı. Bugün, Özgür Özel ile birlikte 91 milletvekili Yeni Parti'ye geçti.

Özgür Özel in Yeni Parti adımı sonrası Kılıçdaroğlu ndan ilk hamle 1

ÖZGÜR ÖZEL: "KOLAY BİR ŞEY DEĞİL"

Özgür Özel, CHP'den istifasıyla ilgili olarak "Kolay bir şey değil ama bazı zorluklar aşılmadan doğru bir yola girilemiyor. Karşımızdakiler bütün yolları tıkayıp, partinin içinden de asla ve asla demokratik kanalları açmama noktasında kararlı olan bir yapıyla bir arada oldukları için bir başka çare kalmamıştı." dedi.

Özgür Özel in Yeni Parti adımı sonrası Kılıçdaroğlu ndan ilk hamle 2

CHP 5'İNCİ PARTİ OLDU

Sandalye sayısı da 135'ten 44'e gerilemesiyle CHP, Meclis'teki sıralamada 5. parti oldu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İLK HAMLE GELDİ

Yaşanan bu gelişmeler sonrasında Kemal Kılıçdaoğlu'ndan ilk hamle geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, pazar günü milletvekilleri ile toplantı gerçekleştirecek.

Özgür Özel in Yeni Parti adımı sonrası Kılıçdaroğlu ndan ilk hamle 3

Partiden milletvekillerine gönderilen yazıda, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında 26 Temmuz 2026 Pazar günü saat 15.00’te genel merkezimizde yaşanan son siyasi gelişmelerin değerlendirilmesi adına tüm milletvekillerimizle toplantı gerçekleştirilecektir. Arkadaşlarımızın eksiksiz katılımı önemlidir" denildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel CHP Yeni Parti
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