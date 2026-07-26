Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şampiyon olan Filenin Sultanları'na tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletler Ligi finalinde rakibi Brezilya'yı mağlup edip şampiyonluğa ulaşarak tüm Türkiye'yi gururlandıran büyük bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan paylaşımında, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yer aldığı görsele de yer verdi.

Milletler Ligi finalinde rakibi Brezilya’yı mağlup edip şampiyonluğa ulaşarak tüm Türkiye’yi gururlandıran büyük bir başarıya imza atan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. 🏐🇹🇷 pic.twitter.com/9Bvsy8WXiZ — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 26, 2026

Kaynak: AA | Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır