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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şampiyon olan Filenin Sultanları'na tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şampiyon olan Filenin Sultanları'na tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletler Ligi finalinde rakibi Brezilya'yı mağlup edip şampiyonluğa ulaşarak tüm Türkiye'yi gururlandıran büyük bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan paylaşımında, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yer aldığı görsele de yer verdi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Recep Tayyip Erdoğan Filenin Sultanları a milli kadın voleybol takımı erdoğan
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