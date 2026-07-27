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Bolu’da kablo hırsızlığı şüphelisi çaldığı kablolarla yakalandı

Bolu’da, haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı şüphelisi M.B., JASAT ekiplerince yakalandı. Evinde çalıntı elektrik kabloları bulunan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bolu’da kablo hırsızlığı şüphelisi çaldığı kablolarla yakalandı

Bolu İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı şüphelisi M.B., Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada, 2 Temmuz 2026 tarihinde çalındığı belirlenen elektrik kabloları ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Mudurnu Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edilen M.B., tutuklanarak Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. Bolu İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Bölgemizin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, halkımızın desteğiyle daha güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız devam edecektir" denildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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