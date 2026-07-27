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Bir dönemin sonu! Xiaomi, 10 cihazın fişini çekti

Xiaomi, 10 cihaz için yazılım desteğini sonlandırdı. Söz konusu cihazlar bundan sonra HyperOS özellik güncellemeleri ve güvenlik yamaları dahil herhangi bir yazılım güncellemesi almayacak.

Bir dönemin sonu! Xiaomi, 10 cihazın fişini çekti
Enes Çırtlık

Xiaomi, 10 cihazı yazılım güncellemesi desteği kapsamından çıkardı.

Listede üst seviye Xiaomi telefonlarının yanı sıra POCO ve Redmi markalı orta segment telefonlar ile Xiaomi tabletleri bulunuyor.

YAZILIM DESTEĞİ SONA EREN XIAOMI CİHAZLARI

  • Xiaomi 12
  • Xiaomi 12 Pro
  • Xiaomi 12S Ultra
  • POCO X5
  • POCO X5 Pro 5G
  • Redmi K60E
  • Redmi 10 5G
  • Xiaomi Pad 6
  • Xiaomi Pad 6 Pro
  • Xiaomi Pad 6 Max

Gizmochina'da yer alan habere göre, bu cihazlar gelecekte herhangi bir yazılım güncellemesi almayacak. Buna yeni özellikler sunan güncellemeler ve güvenlik yamaları da dahil olacak.

Bir dönemin sonu! Xiaomi, 10 cihazın fişini çekti 1

CİHAZLAR ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEK

Yazılım desteğinin sona ermesi, cihazların çalışmayı bırakacağı anlamına gelmiyor. Kullanıcılar cihazlarını daha önce olduğu gibi normal biçimde ve istedikleri süre boyunca kullanmaya devam edebilecek.

Bununla birlikte düzenli güvenlik güncellemesi almayan cihazlar eski bir güvenlik yaması seviyesinde kalacak.

Bu cihazlar, yeni keşfedilen güvenlik açıkları için yayımlanan yamaları alamayacak. Bu durum çeşitli güvenlik ve gizlilik sorunlarına yol açabilir.

Telefonda bankacılık uygulamalarının veya hassas bilgilerin bulunması hâlinde bu durum daha önemli olabileceği belirtildi.

Bir dönemin sonu! Xiaomi, 10 cihazın fişini çekti 2

KULLANICILARA CİHAZLARINI YÜKSELTMELERİ ÖNERİLDİ

Kullanıcıların hemen yeni bir cihaza geçmek için acele etmesine gerek olmadığı ancak mümkün olan en erken zamanda cihazlarını yükseltmelerinin uygun olacağı ifade edildi.

Yeni bir cihaza geçilmesi, kullanıcıların en son özelliklere ve güncellemelere erişmesini de sağlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi POCO yazılım Redmi
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