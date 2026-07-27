Bir dönemin sonu! Xiaomi, 10 cihazın fişini çekti

Xiaomi, 10 cihazı yazılım güncellemesi desteği kapsamından çıkardı.
Listede üst seviye Xiaomi telefonlarının yanı sıra POCO ve Redmi markalı orta segment telefonlar ile Xiaomi tabletleri bulunuyor.
Gizmochina'da yer alan habere göre, bu cihazlar gelecekte herhangi bir yazılım güncellemesi almayacak. Buna yeni özellikler sunan güncellemeler ve güvenlik yamaları da dahil olacak.
Yazılım desteğinin sona ermesi, cihazların çalışmayı bırakacağı anlamına gelmiyor. Kullanıcılar cihazlarını daha önce olduğu gibi normal biçimde ve istedikleri süre boyunca kullanmaya devam edebilecek.
Bununla birlikte düzenli güvenlik güncellemesi almayan cihazlar eski bir güvenlik yaması seviyesinde kalacak.
Bu cihazlar, yeni keşfedilen güvenlik açıkları için yayımlanan yamaları alamayacak. Bu durum çeşitli güvenlik ve gizlilik sorunlarına yol açabilir.
Telefonda bankacılık uygulamalarının veya hassas bilgilerin bulunması hâlinde bu durum daha önemli olabileceği belirtildi.
Kullanıcıların hemen yeni bir cihaza geçmek için acele etmesine gerek olmadığı ancak mümkün olan en erken zamanda cihazlarını yükseltmelerinin uygun olacağı ifade edildi.
Yeni bir cihaza geçilmesi, kullanıcıların en son özelliklere ve güncellemelere erişmesini de sağlayacak.
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