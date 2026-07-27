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7.200 mAh bataryası var! vivo X300 E resmen tanıtıldı: İşte fiyatı

vivo, X300 serisinin yeni modeli X300 E’yi Çin’de tanıttı. Telefon; Snapdragon 8 Gen 5 yonga seti, ZEISS destekli üçlü arka kamera kurulumu ve 7.200 mAh bataryayla geliyor.

7.200 mAh bataryası var! vivo X300 E resmen tanıtıldı: İşte fiyatı
Enes Çırtlık

vivo X300 serisinin en yeni modeli vivo X300 E, Çin’de resmiyet kazandı.

Cihazda Snapdragon 8 Gen 5 yonga seti, 144 Hz’e kadar yenileme hızına sahip OLED ekran ve ZEISS destekli üçlü arka kamera sistemi bulunuyor.

144 HZ OLED EKRAN

vivo X300 E, 1.5K çözünürlük sunan 6,59 inç OLED ekranla geliyor.

Ekran, 144 Hz’e kadar yenileme hızı ve 5.000 nite kadar tepe parlaklığı sunuyor. Telefonda ekran altına yerleştirilen ultrasonik parmak izi tarayıcısı da bulunuyor.

SNAPDRAGON 8 GEN 5 İLE GELİYOR

Telefon, Snapdragon 8 Gen 5 yonga setinden güç alıyor.

Yonga setine LPDDR5X RAM ve UFS 4.1 depolama eşlik ediyor. vivo X300 E, kutudan Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile çıkıyor.

7.200 mAh bataryası var! vivo X300 E resmen tanıtıldı: İşte fiyatı 1

ZEISS DESTEKLİ ÜÇLÜ ARKA KAMERA

vivo X300 E’nin arkasında ZEISS destekli üçlü kamera kurulumu yer alıyor.

Bu kurulumda 50 megapiksel Sony IMX921 ana kamera, 50 megapiksel Sony IMX882 periskop telefoto kamera ve 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera bulunuyor.

Telefonun ön tarafında ise otomatik odaklama özelliğine sahip 50 megapiksel Samsung JN1 özçekim kamerası yer alıyor.

7.200 MAH BATARYA VE 90W HIZLI ŞARJ

Cihaz, 90W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 7.200 mAh batarya taşıyor.

vivo X300 E’de stereo hoparlörler bulunuyor. Telefon ayrıca IP69 derecesine sahip.

BAĞLANTI ÖZELLİKLERİ

Telefonun bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi 7, çift SIM 5G, Bluetooth 5.4, GPS ve NFC yer alıyor.

Cihazda kızılötesi verici de bulunuyor.

7.200 mAh bataryası var! vivo X300 E resmen tanıtıldı: İşte fiyatı 2

RENK SEÇENEKLERİ VE FİYATI

vivo X300 E’nin kalınlığı ve ağırlığı renk seçeneğine göre değişiyor. Telefon buna bağlı olarak 7,99 milimetreye kadar kalınlığa ve 203 grama kadar ağırlığa sahip.

Cihaz; Midnight Black, Moonlight White ve Sunlight Orange renk seçenekleriyle sunuluyor.

12 GB RAM ve 256 GB depolama seçeneğinin fiyatı 4.799 yuan, yani yaklaşık 710 dolar olarak açıklandı.

12 GB RAM ve 512 GB depolama seçeneği ise 5.299 yuan, yani yaklaşık 785 dolar fiyatla satışa sunuluyor. (Kaynak: GSMArena)

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Vivo
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