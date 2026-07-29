Apple'dan yeni cihaz kiralama dönemi: iPhone, iPad, Mac ve Apple Watch için Apple Upgrade tanıtıldı

Apple, Klarna tarafından sağlanan yeni ürün kiralama programı Apple Upgrade’i ABD’de kullanıma sundu. Uygun müşteriler; iPhone, Apple Watch, Mac ve iPad modellerini farklı süre seçenekleriyle kiralayabilecek. Aylık kiralama ücretleri iPhone için 17,99 dolardan, Apple Watch için ise 11,99 dolardan başlıyor.

Apple Upgrade; ABD’de Apple Store internet sitesi, Apple Store uygulaması ve Apple Store mağazaları üzerinden kullanılabiliyor.

KİRALAMA ÜCRETLERİ 11,99 DOLARDAN BAŞLIYOR

Apple Upgrade kapsamında iPhone ve Apple Watch için 12 ve 24 aylık kiralama seçenekleri sunuluyor. Mac ve iPad modellerinde ise 24 ve 36 aylık seçenekler bulunuyor.

Aylık kiralama ücretleri ise şu seviyelerden başlıyor:

iPhone: 17,99 dolar

Apple Watch: 11,99 dolar

Mac: 24,99 dolar

iPad: 11,99 dolar

Apple Upgrade’e ilk kez kaydolan müşteriler, sahip oldukları cihazı Apple Trade In aracılığıyla takasa vererek aylık kiralama ücretlerini daha da düşürebiliyor.

Müşteriler, kiralama ödemelerini Apple Card ile yaptıklarında ise yüzde 3 Daily Cash de kazanabiliyor.

KİRALAMA SONUNDA ÜÇ SEÇENEK SUNULUYOR

Kiralama süresi sona erdiğinde müşteriler cihazlarını en yeni nesle yükseltebilecek, tek seferlik ödeme yaparak satın alabilecek veya cihazı iade ederek programdan çıkabilecek.

Müşteriler ürünlerini korumak için AppleCare aboneliği de ekleyebilecek.

IPHONE UPGRADE PROGRAM VE IPHONE PAYMENTS SONA ERİYOR

Apple Upgrade’in kullanıma sunulmasıyla Apple, ABD’de iPhone Upgrade Program ve iPhone Payments seçeneklerini artık sunmayacak.

Mevcut iPhone Upgrade Program kullanıcıları, uygun olduklarında Apple Upgrade ile yeni bir cihaz kiralayabilecek. Kullanıcılara ayrıca Apple Card Monthly Installments ile finansman, ürünü doğrudan satın alma veya operatör finansmanı seçenekleri sunulacak.