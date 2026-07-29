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Üsküdar Belediyesi'ne operasyona CHP'den 'kopyala-yapıştır' tepki

CHP'li Üsküdar Belediyesi'ne yapılan operasyon kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. CHP Sözcüsü Müslim Sarı'nın gözaltı kararı sonrası yaptığı açıklama ise gündem oldu. İşte tüm detaylar...

Üsküdar Belediyesi'ne operasyona CHP'den 'kopyala-yapıştır' tepki
Melih Kadir Yılmaz

Türkiye güne Üsküdar Belediyesi'ne yapılan operasyon ile uyandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturmada, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Belediye Başkan Yardımcısı F.D., Başkan Danışmanı U.M., Özel Kalem Müdürü A.K., Kent A.Ş. Genel Müdürü N.A. ve ilgili birim personelinin yapı ruhsatı ile iskan ruhsatı verilmesi sürecinde usulsüzlük yaptığı yönündeki ihbarlar, mağdur beyanları ve etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin ifadeleri üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi.

SİNEM DEDETAŞ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında; Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü, Özel Kalem Müdürü Alihan Koçoğlu, mimar Burçin Çevik, iş takipçisi Adem Altıntaş ile müteahhit Bülent Orhan Tozkoparan olmak üzere 6 şüpheli gözaltına alındı.

Üsküdar Belediyesi ne operasyona CHP den kopyala-yapıştır tepki 1

CHP'DEN İLK TEPKİ

Gözaltı kararı sonrası CHP'den ilk tepki geldi. CHP Sözcüsü Müslim Sarı yaptığı açıklamada, "Bu sabah Üsküdar Belediyemize yönelik gerçekleştirilen operasyon, son dönemde Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik art arda yürütülen adli süreçlerin yeni bir örneği olmuştur. Yargı süreçlerinin hukuk devleti ilkesi doğrultusunda, siyasi tartışmalardan uzak, masumiyet karinesi gözetilerek yürütülmesi ve tutuksuz yargılamanın esas alınması zorunludur. Adaletin gecikmeden tecelli etmesi ve gerçeğin eksiksiz şekilde ortaya çıkarılması için süreci dikkatle takip etmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Üsküdar Belediyesi ne operasyona CHP den kopyala-yapıştır tepki 2

AYNI METNİ KULLANDI

Sarı'nın bu açıklaması ise kısa sürede gündem oldu. Daha önce İzmit Belediyesi'ne yapılan operasyon için de açıklama yapan Sarı, "Bu sabah İzmit Belediyemize yönelik gerçekleştirilen operasyon, son dönemde Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik art arda yürütülen adli süreçlerin son örneği olmuştur. Yargı süreçlerinin hukuk devleti ilkesi doğrultusunda, siyasi tartışmalardan uzak, masumiyet karinesi gözetilerek yürütülmesi ve tutuksuz yargılamanın esas alınması zorunludur. Adaletin gecikmeden tecelli edilmesi ve gerçeğin eksiksiz şekilde ortaya çıkarılması için süreci dikkatle takip etmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Üsküdar Belediyesi ne operasyona CHP den kopyala-yapıştır tepki 3

SADECE BELEDİYE İSİMLERİ VE UFAK BİR BÖLÜM DEĞİŞTİ

Sarı'nın yaptığı iki açıklamada sadece belediye isimleri ve ufak bir bölüm değişti. Sarı İzmit Belediyesi için yaptığı açıklamada 'Son örneği...' ifadesini kullanırken, Üsküdar Belediyesi için 'Yeni bir örneği...' ifadesini kullandı.

Sarı'nın bu açıklaması ise "CHP'den kopyala-yapıştır tepki" yorumlarını beraberinde getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Üsküdar CHP Sinem Dedetaş
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