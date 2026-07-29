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Türk Telekom Prime Açık Hava Sinemaları ile yıldızların altında sinema keyfi başlıyor

Türk Telekom'un müşterilerinin hayatına değer katan markası Türk Telekom Prime, yaz akşamlarını açık hava sineması keyfiyle buluşturmaya devam ediyor. 30 Temmuz'da başlayacak Türk Telekom Prime Açık Hava Sineması etkinlikleri; Samsun, Rize, Trabzon ve Bozcaada'da sinemaseverlerle buluşacak. Film gösterimleri öncesinde düzenlenecek yarışmalar, sürpriz hediyeler ve deneyim alanlarıyla katılımcılar yaz akşamlarının tadını Türk Telekom Prime ayrıcalıklarıyla çıkaracak.

Türk Telekom Prime Açık Hava Sinemaları ile yıldızların altında sinema keyfi başlıyor
Enes Çırtlık

Türk Telekom'un müşterilerinin hayatına değer katan; bol GB'lı mobil tarifeler ve yüksek hızlı ev internetinin yanı sıra seyahatten eğlenceye, marketten e-ticaret alışverişine kadar birçok alanda ayrıcalıklar sunan markası Türk Telekom Prime'ın bir yaz klasiği haline gelen Açık Hava Sineması etkinlikleri, 30 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında Samsun, Rize, Trabzon ve Bozcaada'da sinemaseverlerle buluşacak. Açık havada sinema keyfini eğlenceli deneyimlerle buluşturacak etkinlikler, 30-31 Temmuz'da Samsun Batıpark'ta, 1-2 Ağustos'ta Rize 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda, 3-4 Ağustos'ta Trabzon Atatürk Meydanı'nda ve 7-8 Ağustos'ta Bozcaada Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

YAZ AKŞAMLARININ KEYFİ TÜRK TELEKOM PRİME İLE YAŞANIYOR

Türk Telekom Prime Açık Hava Sineması etkinliklerinde ziyaretçileri film gösterimlerinin ötesinde dopdolu bir festival atmosferi bekliyor. Etkinlik alanında kurulacak Türk Telekom Prime çadırında katılımcılar festival makyajı ve saç örgüsü aktivitelerine katılabilecek, sunucu eşliğinde Türk Telekom Prime sosyal medya hesabını takip eden ziyaretçiler ödüllü çark etkinliğine katılarak çeşitli sürpriz hediyeler kazanabilecek. 5G deneyim alanında yer alacak refleks duvarında belirlenen sürenin altında parkuru tamamlayan katılımcılar çeşitli promosyon hediyelerin sahibi olacak.

Türk Telekom Prime Açık Hava Sinemaları ile yıldızların altında sinema keyfi başlıyor 1

Film gösterimleri öncesinde sunucu eşliğinde gerçekleştirilecek bilgi yarışması ve karaoke yarışmasıyla katılımcılar hem eğlenecek hem de çeşitli ödüller kazanacak. Etkinlik boyunca sinemaseverlere patlamış mısır ve soğuk içecek ikram edilecek. Etkinliğe katılan ziyaretçilere ayrıca bu organizasyona özel hazırlanan hatıra sinema biletleri dağıtılacak. Gösterim programında ilk gün, 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Film, En İyi Kadın Oyuncu ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödüllerini kazanan; 12. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda da En İyi Film seçilen yerli yapım “Mukadderat”, ikinci gün ise Disney'in heyecanla takip edilen animasyon filmi "Zootropolis 2" sinemaseverlerle buluşacak.

Etkinlik takvimi ve gösterimler şöyle;

  • 30-31 Temmuz: Samsun (Batıpark) – Mukadderat / Zootropolis 2
  • 1-2 Ağustos: Rize (15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı) – Mukadderat / Zootropolis 2
  • 3-4 Ağustos: Trabzon (Atatürk Meydanı) – Mukadderat / Zootropolis 2
  • 7-8 Ağustos: Bozcaada (Cumhuriyet Meydanı) – Mukadderat / Zootropolis 2
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Anahtar Kelimeler:
Türk Telekom sinema
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