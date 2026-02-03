Beykoz Belediye'sinde 'Helallik' tartışması! Kürsüden seslendi: "Hepimiz rezilliğinizi gördük! Ben kimsenin evinde basılmadım"

Beykoz Belediye Meclisi'nde yaşanan tartışma bambaşka bir boyut kazandı. Parti değişikliği ve yolsuzluk iddialarıyla tansiyon yükselirken, Başkan Vekili Özlem Gürzel ile Bağımsız Meclis Üyesi Bilgehan Murat Miniç adeta birbirine girdi.

AK PARTİ'YE GEÇMESİNİ ELEŞTİRDİ

Beykoz Belediye Meclisi'nin şubat ayı birinci oturumunda kürsüye çıkan Bağımsız Meclis Üyesi Bilgehan Murat Miniç, Belediye Başkan Vekili Özlem Gürzel'in AK Parti'ye geçmesini sert sözlerle eleştirdi.

"BU KOLTUK ONA HELAL DEĞİLDİR"

Miniç, bu durumu "hukuksuz" olarak nitelendirerek, "Belki yasaldır ama bu koltuk ona helal değildir. Binlerce insanın iradesi alındı" ifadelerini kullandı. Miniç ayrıca, "Utanmayan insana ne söylenir?" sözleriyle eleştirilerini sürdürdü

GÜRZEL: "PARTİ DEĞİŞTİRMEK UTANILACAK BİR ŞEY DEĞİL"

Miniç'in açıklamalarının ardından söz alan Başkan Vekili Özlem Gürzel ise parti değiştirmenin utanılacak bir durum olmadığını belirtti. Miniç'in de geçmişte farklı partilerde siyaset yaptığını hatırlatan Gürzel, eleştirilerin samimiyetsiz olduğunu savundu.

"BEN KİMSENİN EVİNDE BASILMADIM"

Tartışmanın tansiyonunu yükselten açıklamalar ise sonradan geldi. Miniç'in kendisini başkan yardımcılığı döneminde tehdit ettiğini öne süren Gürzel, yapı kontrol birimi üzerinden baskı kurulduğunu iddia etti.

Gürzel konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Utanacak hiçbir şey yapmadım, alnım açık. Benim şirketim, derneğim yok, hesaplarım açık. Ben kimsenin evinde basılmadım. Arka kapılardan dolanmadım."

NE OLMUŞTU?

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, yürütülen, görevden alınan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 12 şüphelinin tutuklandığı "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında yeni gözaltı ve tutuklama adımları atılmıştı.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde yapılan bir kısım mal alımı ihalelerine fesat karıştırıldığı iddiası üzerine dönemin Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül tutuklanmıştı.

KAPIYI MİNİÇ AÇMIŞTI

Gül'ün tutuklanmasından önce sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda polis ekiplerinin çaldığı kapısını dönemin Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Murat Miniç'in açması dikkat çekmişti.

ÖNCE GÖREVDEN ALINDI, SONRA İSTİFA ETMİŞTİ

O anlara ilişkin görüntüleri kamuoyuna yansıyan Murat Miniç, Özgür Özel'in talimatı üzerine görevden alınmıştı. Olayın yankıları sürerken Murat Miniç, bir açıklama yaparak CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu.