Menteşe’ye beş günde metrekareye 125.9 kilogram yağış düştü

Meteorolojik ölçümlere yansıyan verilere göre yağışlar özellikle Ocak ayının son gününde zirve yaptı. Yağışlı sistemin Şubat ayının ilk günlerinde de etkisini sürdürmesiyle birlikte toprak nemi ve su kaynakları açısından önemli bir kazanım sağlandı.

Beş günlük periyotta en yüksek yağış 30 Ocak tarihinde kaydedildi. Sadece bir günde metrekareye 46.6 kg yağış düşmesi dikkat çekti. Bu değer, son günlerdeki en yoğun günlük yağış olarak öne çıktı. Menteşe’de kaydedilen yağış miktarları şöyle: 30 Ocak 46.6, 31 Ocak 15.1, 1 Şubat 7.4,2 Şubat 34.2,3 Şubat 21.9 toplam 125.9 kg olarak kaydedildi.

Uzmanlar, kısa sürede gerçekleşen bu yağışların özellikle baraj doluluk oranları, yer altı su kaynakları ve tarımsal üretim açısından sevindirici olduğunu belirtiyor. 2 Şubat’ta kaydedilen 34.2 kg’lık yağışın ise toprak doygunluğu bakımından kritik öneme sahip olduğu ifade ediliyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır