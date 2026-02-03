HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Menteşe’ye beş günde metrekareye 125.9 kilogram yağış düştü

Muğla’nın Menteşe ilçesinde son günlerde etkili olan yağışlı hava, bölgeye ciddi miktarda su bıraktı. 30 Ocak ile 3 Şubat tarihleri arasında geçen beş günlük süreçte ilçeye metrekareye toplam 125.9 kilogram yağış düştü.

Menteşe’ye beş günde metrekareye 125.9 kilogram yağış düştü

Meteorolojik ölçümlere yansıyan verilere göre yağışlar özellikle Ocak ayının son gününde zirve yaptı. Yağışlı sistemin Şubat ayının ilk günlerinde de etkisini sürdürmesiyle birlikte toprak nemi ve su kaynakları açısından önemli bir kazanım sağlandı.

Beş günlük periyotta en yüksek yağış 30 Ocak tarihinde kaydedildi. Sadece bir günde metrekareye 46.6 kg yağış düşmesi dikkat çekti. Bu değer, son günlerdeki en yoğun günlük yağış olarak öne çıktı. Menteşe’de kaydedilen yağış miktarları şöyle: 30 Ocak 46.6, 31 Ocak 15.1, 1 Şubat 7.4,2 Şubat 34.2,3 Şubat 21.9 toplam 125.9 kg olarak kaydedildi.

Uzmanlar, kısa sürede gerçekleşen bu yağışların özellikle baraj doluluk oranları, yer altı su kaynakları ve tarımsal üretim açısından sevindirici olduğunu belirtiyor. 2 Şubat’ta kaydedilen 34.2 kg’lık yağışın ise toprak doygunluğu bakımından kritik öneme sahip olduğu ifade ediliyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kürsüden seslendi: "Ben kimsenin evinde basılmadım"Kürsüden seslendi: "Ben kimsenin evinde basılmadım"
Konya’da 2 bin 500 adet kaçak parfüm ele geçirildiKonya’da 2 bin 500 adet kaçak parfüm ele geçirildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kokoreççiye kurşun yağdırdılar: Ölü ve yaralılar var

Kokoreççiye kurşun yağdırdılar: Ölü ve yaralılar var

Katliam gibi kaza! Refüjde bekleyen vatandaşları ezdi

Katliam gibi kaza! Refüjde bekleyen vatandaşları ezdi

(Özet) Kocaelispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Kocaelispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Mükremin Gezgin ve Arya Bektaş gözaltına alındı

Mükremin Gezgin ve Arya Bektaş gözaltına alındı

"Başladığı yere dönmesi çok zor" Mert Başaran'dan altın, gümüş, gayrimenkul yatırımı uyarısı

"Başladığı yere dönmesi çok zor" Mert Başaran'dan altın, gümüş, gayrimenkul yatırımı uyarısı

2 Şubat Pazartesi 2026 altın fiyatları

2 Şubat Pazartesi 2026 altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.