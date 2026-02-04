Samsung'un 'MagSafe' benzeri yeni şarj cihazı görüntülendi: Galaxy S26 ile uyumlu olacak

Samsung, muhtemelen Galaxy S26'yı tanıtacağı 25 Şubat'a hazırlanırken ekosistemini tamamlayacak parçalar da sızmaya devam ediyor. Hatırlarsanız daha önce Samsung'un gelecekteki akıllı telefonlarıyla kablosuz şarj hızlarında büyük bir yükseltme yapmayı planladığı iddia edilmişti.

Şimdi ise Samsung'un Galaxy S26 ile uyumlu olacağı söylenen 25W kablosuz şarj cihazı ortaya çıktı.

İŞTE SAMSUNG'UN YENİ KABLOSUZ ŞARJ CİHAZI

SamMobile'da yer alan habere göre, Samsung'un en güçlü kablosuz şarj cihazı "Manyetik Kablosuz Şarj Cihazı" (Magnetic Wireless Charger) olarak adlandırılıyor ve model numarası EP-P2900BBEGWW. Üzerindeki Qi2 25W logosunun da işaret ettiği gibi, 25W'a kadar kablosuz şarj gücü sağlayabiliyor. Tek bir renk seçeneğiyle sunulması beklenen cihazın tam 25W çıkışının, muhtemelen yalnızca Galaxy S26 Ultra tarafından destekleneceği tahmin ediliyor.

Şarj cihazının bir ucunda USB Type-C girişi, diğer ucunda ise dairesel manyetik kablosuz şarj diski bulunuyor. Kablo, naylon örgülü bir yapıya sahip görünüyor. Samsung, bu cihazın 45W'lık bir USB Power Delivery şarj adaptörü ile eşleştirilmesini öneriyor. Tasarım olarak Apple da dahil olmak üzere diğer markaların Qi2 kablosuz şarj disklerine oldukça benziyor.

Eğer önceki raporlar doğruysa, Galaxy S26 ve Galaxy S26+ bu şarj cihazıyla 20W'a kadar hızlı kablosuz şarjı destekleyebilir.

ESKİ MODELLERLE UYUMLU

Galaxy S25 ve Galaxy Z Fold 7 gibi Qi2 Ready sertifikasına sahip daha eski Galaxy telefonları da bu şarj cihazıyla uyumlu gibi görünüyor. Ancak şarj cihazının kutusunda yazan bilgiler doğruysa, bu cihazlar maksimum 15W kablosuz şarj hızı ile sınırlı kalacak.