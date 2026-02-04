HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Samsung'un 'MagSafe' benzeri yeni şarj cihazı görüntülendi: Galaxy S26 ile uyumlu olacak

Samsung, Galaxy S26 serisiyle birlikte aksesuarlarını da baştan aşağı yenilecek gibi görünüyor. Sızdırılanlara göre şirket, Apple'ın MagSafe'ine benzeyen yeni bir "Manyetik Kablosuz Şarj Cihazı" hazırlıyor. Bu cihazın özellikle Galaxy S26 Ultra sahiplerini hedefleyeceği iddia ediliyor. İşte Samsung'un en güçlü kablosuz şarj cihazı olacağı söylenen "Manyetik Kablosuz Şarj Cihazı"nın detayları...

Samsung'un 'MagSafe' benzeri yeni şarj cihazı görüntülendi: Galaxy S26 ile uyumlu olacak
Enes Çırtlık

Samsung, muhtemelen Galaxy S26'yı tanıtacağı 25 Şubat'a hazırlanırken ekosistemini tamamlayacak parçalar da sızmaya devam ediyor. Hatırlarsanız daha önce Samsung'un gelecekteki akıllı telefonlarıyla kablosuz şarj hızlarında büyük bir yükseltme yapmayı planladığı iddia edilmişti.

Şimdi ise Samsung'un Galaxy S26 ile uyumlu olacağı söylenen 25W kablosuz şarj cihazı ortaya çıktı.

İŞTE SAMSUNG'UN YENİ KABLOSUZ ŞARJ CİHAZI

SamMobile'da yer alan habere göre, Samsung'un en güçlü kablosuz şarj cihazı "Manyetik Kablosuz Şarj Cihazı" (Magnetic Wireless Charger) olarak adlandırılıyor ve model numarası EP-P2900BBEGWW. Üzerindeki Qi2 25W logosunun da işaret ettiği gibi, 25W'a kadar kablosuz şarj gücü sağlayabiliyor. Tek bir renk seçeneğiyle sunulması beklenen cihazın tam 25W çıkışının, muhtemelen yalnızca Galaxy S26 Ultra tarafından destekleneceği tahmin ediliyor.

Samsung un MagSafe benzeri yeni şarj cihazı görüntülendi: Galaxy S26 ile uyumlu olacak 1

Şarj cihazının bir ucunda USB Type-C girişi, diğer ucunda ise dairesel manyetik kablosuz şarj diski bulunuyor. Kablo, naylon örgülü bir yapıya sahip görünüyor. Samsung, bu cihazın 45W'lık bir USB Power Delivery şarj adaptörü ile eşleştirilmesini öneriyor. Tasarım olarak Apple da dahil olmak üzere diğer markaların Qi2 kablosuz şarj disklerine oldukça benziyor.

Eğer önceki raporlar doğruysa, Galaxy S26 ve Galaxy S26+ bu şarj cihazıyla 20W'a kadar hızlı kablosuz şarjı destekleyebilir.

ESKİ MODELLERLE UYUMLU

Galaxy S25 ve Galaxy Z Fold 7 gibi Qi2 Ready sertifikasına sahip daha eski Galaxy telefonları da bu şarj cihazıyla uyumlu gibi görünüyor. Ancak şarj cihazının kutusunda yazan bilgiler doğruysa, bu cihazlar maksimum 15W kablosuz şarj hızı ile sınırlı kalacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erzurum’da nesli tehdit altındaki vaşak görüntülendiErzurum’da nesli tehdit altındaki vaşak görüntülendi
Meteoroloji'den il il uyarı: 3 gün sürecek!Meteoroloji'den il il uyarı: 3 gün sürecek!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dünya diken üstünde! "Uçak gemimize yaklaşırken düşürdük"

Dünya diken üstünde! "Uçak gemimize yaklaşırken düşürdük"

İstanbul zirvesinin adresi değişti! Trump teklifi kabul etti

İstanbul zirvesinin adresi değişti! Trump teklifi kabul etti

N'Golo Kante resmen Fenerbahçe'de! Youssef En-Nesyri ile yollar ayrıldı

N'Golo Kante resmen Fenerbahçe'de! Youssef En-Nesyri ile yollar ayrıldı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! 6 ismin testi pozitif çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! 6 ismin testi pozitif çıktı

Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım! Sivas ve Karaman'a kurulacak

Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım! Sivas ve Karaman'a kurulacak

Akaryakıt fiyatlarında dengeler değişti! Petrol düştü, zam planı bozuldu

Akaryakıt fiyatlarında dengeler değişti! Petrol düştü, zam planı bozuldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.