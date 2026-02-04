HABER

İstanbul zirvesinin adresi değişti! Trump teklifi kabul etti

ABD basınında yer alan haberlere göre cuma günü İstanbul'da yapılması planlanan ABD-İran zirvesinde adres değişti. İran zirvenin Umman'da yapılmasını istedi. ABD yönetimi ise bu teklifi kabul etti.

Ufuk Dağ

Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin İstanbul'da cuma günü bir araya gelebileceğine dair ABD basınına haberler yansımıştı. Son bilgilere göre görüşmenin adresi değişti.

İSTANBUL YERİNE UMMAN

İran, görüşmenin İstanbul yerine Umman'a taşınmasını istedi. ABD basınında yer alan habere göre Trump yönetimi, İran'ın cuma günkü görüşmelerin Umman'a taşınması talebini kabul etti.

"BİR ŞEYLER YAPMAK İSTİYORLAR"

ABD Başkanı Donald Trump, 2 haftalık geçici finansmanı içeren bütçe paketini Oval Ofis'te imzaladıktan sonra gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. İran ile yürütülen müzakerelere ilişkin bir soruya cevap veren Trump, müzakerelerin sürdüğünü belirterek, "Bir şeyler yapmak istiyorlar, bakalım somut bir sonuç çıkacak mı" ifadelerini kullandı.

"KENDİLERİYLE AKTİF OLARAK GÖRÜŞÜYORUZ"

İran'ın nükleer tesislerini hedef alan "Gece Yarısı Çekici Operasyonu"nu anımsatan Trump, şunları söyledi:

"Daha önce bir fırsatları vardı ama işe yaramadı ve biz 'Midnight Hammer' Operasyonu'nu gerçekleştirdik. Bunun tekrar yaşanmasını istediklerini sanmıyorum. Müzakere etmek istiyorlar. Şu anda kendileriyle aktif olarak görüşüyoruz"

