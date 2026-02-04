HABER

Meteoroloji il il uyardı: 3 gün sürecek! 4 Şubat Çarşamba il il hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hava durumu tahminlerini yayımladı. Tahminlere göre bugün, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, Ordu ve Artvin çevreleri ile gece saatlerinden sonra Çanakkale çevreleri ve Balıkesir'in batı kesimleri yağışlı geçecek. Hava sıcaklıklarının hafta sonuna doğru artışa geçmesi beklenirken, İstanbul'da perşembe gecesi üç gün sürecek sağanak yağmur görülecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava durumu raporuna göre, yurdun birçok kesiminde yağışlı hava hakim olacak. Yağışlar, perşembe gecesinden itibaren İstanbul'da etkili olup, 3 gün boyunca etkisini sürdürecek. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre, ülkemiz doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, Ordu ve Artvin çevreleri ile gece saatlerinden sonra Çanakkale çevreleri ve Balıkesir'in batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Artvin çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklığının yurdun iç ve batı kesimlerinde 4 ila 6 derece artacağı, doğuda 5 ila 7 derece azalacağı bekleniyor.

Rüzgarın, yurdun doğu kesimlerinde kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞLAR GELİYOR!

İstanbul'da perşembe gecesi başlayacak yağışların, cuma yağmur ve sağanak, cumartesi gök gürültülü sağanak, pazar günü ise sağanak yağış şeklinde görülmesi bekleniyor.

5 günlük haritalı hava durumuna göre cuma, cumartesi ve pazar günü ise neredeyse tüm yurtta yağışlı bir hava hakim olacak.

Yurdun batı kesiminin tamamında yağmur ve sağanak, kıyılarda ise gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun az bulutlu, gece saatlerinden sonra Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -5°C, -2°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı

KARS -7°C, -2°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı

MALATYA -1°C, 8°C
Çok bulutlu

VAN -1°C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 10°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 12°C
Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 13°C
Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 12°C
Parçalı bulutlu

