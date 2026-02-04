HABER

Evliya Çelebi'nin tarif ettiği yer: Mezarlıktan çıkan yağlı çamur şifa dağıtıyor!

Karaman'ın Sarıveliler ilçesine bağlı Göktepe beldesinde mezarlıkta çıkan yağlı çamurun şifa dağıttığına inanılıyor. Çeşitli hastalıklara iyi geldiği belirtilen yağlı çamur genellikle yaz aylarında çoğalıyor, ilgi görüyor. Bu çamur, Türk ve dünya tarihinin en büyük gezgini olarak bilinen Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sinde de adı geçen 'Büğlü Baba' türbesinin yanında bulunuyor.

Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sinde de ismi geçen 'Büğlü Baba' türbesi yanında bulunan mezarlıktaki şifalı çamurun, içerisinde bulundurduğu kükürt, magnezyum, sodyum, kalsiyum ve potasyum gibi minerallerle çeşitli hastalıklara iyi geldiği düşünülüyor.

EVLİYA ÇELEBİ'NİN TARİF ETTİĞİ YER

Evliya Çelebi nin tarif ettiği yer: Mezarlıktan çıkan yağlı çamur şifa dağıtıyor! 1

Çamurun hikayesini anlatan emekli öğretmen Mehmet Uğuz, "Evliya Çelebi, burayı tarif ederek 'Büğlü Baba' yatmaktadır. Onun yakınında da şifalı bir çamur var ve birçok hastalığa iyi gelmektedir' diyor.

Evliya Çelebi nin tarif ettiği yer: Mezarlıktan çıkan yağlı çamur şifa dağıtıyor! 2

YURDUN DÖRT TARAFINDAN GELİYORLAR

Şifalı çamur adı buradan geliyor. Burada bulunan şifalı çamur ise bir yerde sabit durmuyor. Bu çamur çok defa tahlil edildi. Yurdun dört tarafından şifa bulmak için buraya gelenler oluyor. Genellikle yazın bu çoğalıyor" dedi.

Evliya Çelebi nin tarif ettiği yer: Mezarlıktan çıkan yağlı çamur şifa dağıtıyor! 3

HASTALIKLARA İYİ GELİYOR

Gülpazarı Mahallesi Muhtarı Ömer Gümüş ise "Şifalı çamurun egzama, sedef türü hastalıklara iyi geldiği söyleniyor. Son yıllarda Avrupa'dan ve çevre illerden gelenlerin sayısı arttı. Şifasını gördüm diyen de çok. O yüzden bölgemiz için güzel bir şey. Şifa görmek isteyen buyursun gelsin" diye konuştu.

