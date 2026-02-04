Apple ezber bozacak! İlk katlanabilir iPhone'da şaşırtan 'iPad Mini' detayı

Eylül ayına yaklaştıkça, Apple'ın katlanabilir iPhone'unun üzerindeki sis perdesi kalkıyor. Geçtiğimiz günlerde batarya kapasitesi ile (5.500+ mAh) konuşulan bu cihaz, şimdi ise ekranı, tasarımı ve dahasıyla gündemde.
Webtekno'da yer alan habere göre, Çin merkezli güvenilir bir kaynak olan Instant Digital, Weibo’dan katlanabilir iPhone hakkında yeni bilgiler paylaştı.
Yukarıdan da görebileceğiniz üzere katlanabilir iPhone modeli birçok dikkat çeken özelliği bünyesinde bulunduracak. Bunlar dışında anakartın cihazın sağ tarafında yer aldığı da anlaşılıyor. Ses düğmeleri için ekranın sol tarafına kablo çekmemek adına Apple'ın kabloları doğrudan yukarı doğru çekmeye karar verdiği ve böylece iç alanı en üst düzeye çıkardığı belirtilmiş.
İddialara göre, iç yapısı yenilikçi bir katmanlı tasarıma sahip olup, alanın neredeyse tamamı ekran ve bataryaya ayrılmış olacak. Ayrıca, bir iPhone'da şimdiye kadar kullanılan en büyük bataryaya sahip olduğu da söyleniyor.
Daha önceki sızıntılara bakacak olursak telefon 7,8 inçlik iç ekrana ve 5,5 inçlik dış ekrana sahip olacak. Yeni ekran teknolojisiyle kırışma sorununu ortadan kaldırarak katlanabilir telefonlarda devrim yaratacağı da gelen bilgiler arasındaydı. A20 çip, C2 modem de diğer sızan özellikleri. Bunların ne kadarının doğru çıkacağını eylülde göreceğiz
