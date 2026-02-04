HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Apple ezber bozacak! İlk katlanabilir iPhone'da şaşırtan 'iPad Mini' detayı

Apple'ın Eylül ayında iPhone 18 serisiyle birlikte tanıtması beklenen ilk katlanabilir telefonu şekilleniyor. Çinli kaynak Instant Digital'in sızıntısına göre; cihazda radikal değişiklikler olacak, ses düğmeleri iPad mini'ye benzerlik gösterecek! İşte o radikal değişiklikler...

Apple ezber bozacak! İlk katlanabilir iPhone'da şaşırtan 'iPad Mini' detayı
Enes Çırtlık

Eylül ayına yaklaştıkça, Apple'ın katlanabilir iPhone'unun üzerindeki sis perdesi kalkıyor. Geçtiğimiz günlerde batarya kapasitesi ile (5.500+ mAh) konuşulan bu cihaz, şimdi ise ekranı, tasarımı ve dahasıyla gündemde.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Katlanabilir iPhone bu özelliğiyle rekor kıracak Katlanabilir iPhone bu özelliğiyle rekor kıracak

Webtekno'da yer alan habere göre, Çin merkezli güvenilir bir kaynak olan Instant Digital, Weibo’dan katlanabilir iPhone hakkında yeni bilgiler paylaştı.

İŞTE KATLANABİLİR IPHONE’DA GÖRECEĞİMİZ BAZI ÖZELLİKLER!

  • Ses düğmeleri iPad mini'ye benzer şekilde cihazın üst kenarında, sağa hizalanmış olarak yer alacak.
  • Touch ID güç düğmesi ve Kamera Kontrolü, diğer yeni iPhone'larda olduğu gibi cihazın sağ kenarında yer almaya devam edecek.
  • Cihazın sol tarafı pürüzsüz olacak, herhangi bir düğme bulunmayacak.
  • Ön kameralarda tek delikli tasarım kullanılacak, böylece daha küçük bir Dinamik Ada yer alacak.
  • Cihazın sol arka tarafında, yatay olarak yerleştirilmiş iki kamera, mikrofon ve flaşı içeren iPhone Air tarzı bir kamera plakası yer alacak. iPhone Air'den farklı olarak , kamera plakası tamamen siyah görünüyor ve cihazın gövdesinin rengiyle uyumlu olmayacak.
  • Şimdilik beyaz renk seçeneği kesin gibi görünüyor. Buna ek olarak bir renk seçeneği daha olacak ancak o rengin ne olduğu konusunda bilgi yok.

Yukarıdan da görebileceğiniz üzere katlanabilir iPhone modeli birçok dikkat çeken özelliği bünyesinde bulunduracak. Bunlar dışında anakartın cihazın sağ tarafında yer aldığı da anlaşılıyor. Ses düğmeleri için ekranın sol tarafına kablo çekmemek adına Apple'ın kabloları doğrudan yukarı doğru çekmeye karar verdiği ve böylece iç alanı en üst düzeye çıkardığı belirtilmiş.

Apple ezber bozacak! İlk katlanabilir iPhone da şaşırtan iPad Mini detayı 1

İddialara göre, iç yapısı yenilikçi bir katmanlı tasarıma sahip olup, alanın neredeyse tamamı ekran ve bataryaya ayrılmış olacak. Ayrıca, bir iPhone'da şimdiye kadar kullanılan en büyük bataryaya sahip olduğu da söyleniyor.

Daha önceki sızıntılara bakacak olursak telefon 7,8 inçlik iç ekrana ve 5,5 inçlik dış ekrana sahip olacak. Yeni ekran teknolojisiyle kırışma sorununu ortadan kaldırarak katlanabilir telefonlarda devrim yaratacağı da gelen bilgiler arasındaydı. A20 çip, C2 modem de diğer sızan özellikleri. Bunların ne kadarının doğru çıkacağını eylülde göreceğiz

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dikkat! Bu hareket felce kadar götürebilirDikkat! Bu hareket felce kadar götürebilir
Son dönemde bu 5 değişikliği yaşıyorsanız dikkat!Son dönemde bu 5 değişikliği yaşıyorsanız dikkat!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Apple iPhone katlanabilir telefon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul zirvesinin adresi değişti! Trump teklifi kabul etti

İstanbul zirvesinin adresi değişti! Trump teklifi kabul etti

Seyfülislam Kaddafi suikast sonucu öldürüldü!

Seyfülislam Kaddafi suikast sonucu öldürüldü!

N'Golo Kante resmen Fenerbahçe'de! Youssef En-Nesyri ile yollar ayrıldı

N'Golo Kante resmen Fenerbahçe'de! Youssef En-Nesyri ile yollar ayrıldı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! 6 ismin testi pozitif çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! 6 ismin testi pozitif çıktı

Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım! Sivas ve Karaman'a kurulacak

Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım! Sivas ve Karaman'a kurulacak

Akaryakıt fiyatlarında dengeler değişti! Petrol düştü, zam planı bozuldu

Akaryakıt fiyatlarında dengeler değişti! Petrol düştü, zam planı bozuldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.