HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Katlanabilir iPhone bataryası ile rekor kıracak

iPhone Fold olarak bilinen Apple'ın katlanabilir iPhone'unun bataryası hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre cihaz, Apple'ın şimdiye kadar bir iPhone'a koyduğu en büyük bataryaya sahip olup rekor kıracak. Katlanabilir iPhone'un yan yana yerleştirilmiş iki iPhone Air'den oluşması ve titanyum gövde ve yeni nesil A20 Pro çip ile gelmesi bekleniyor.

Katlanabilir iPhone bataryası ile rekor kıracak
Enes Çırtlık

Apple, iPhone 17 Pro Max'in sadece eSIM'li versiyonunda 5.088 mAh'lik (Nano SIM'li versiyonda bu değer 4823 mAh) bir batarya kullandı. Şirketin aynı yaklaşımı iPhone Fold için de uygulaması, yani 5.000 mAh'den büyük bir batarya kullanması bekleniyor. Bir sızıntı kaynağının iddiası ise bunu doğrular nitelikte ancak daha 'büyük' detayla.

Wccftech'te yer alan habere göre, bir sızıntı kaynağı iPhone Fold olarak da bilinen katlanabilir iPhone'un 5.500 mAh+ batarya ile geleceğini ve bunun Apple'ın akıllı telefon ailesine şimdiye kadar eklediği en büyük batarya olacağını iddia etti.

Katlanabilir iPhone bataryası ile rekor kıracak 1

IPHONE FOLD, YAN YANA YERLEŞTİRİLMİŞ İKİ IPHONE AIR'A BENZEYECEK

Önceki bir rapor, iPhone Fold'un yan yana yerleştirilmiş iki iPhone Air'a benzeyeceğini ve bu sayede daha büyük bir batarya için daha geniş bir yüzey alanı sağlanacağını belirtmişti.

Katlanabilir iPhone bataryası ile rekor kıracak 2

Buna ek olarak Apple'ın, iPhone Fold'da alüminyum kullanmayacağı öne sürülmekte. İddiaya göre bu kararın nedeni ise alüminyumun titanyumdan daha ağır olması. Kısacası, iPhone Fold'da tıpkı iPhone Air gibi titanyum bir kasa görebiliriz.

Apple'ın 2nm'lik Apple A20 Pro işlemcisi sayesinde daha yüksek pil dayanıklılığı sunacağı öne sürülen katlanabilir iPhone'da ısıyla başa çıkmak için ise tıpkı iPhone 17 Pro modellerinde olduğu gibi telefona bir buhar odası (vapor chamber) eklemesi bekleniyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: Amasya! Kazayı yara almadan atlattıYer: Amasya! Kazayı yara almadan atlattı
İncirliova’da uyuşturucu operasyonuİncirliova’da uyuşturucu operasyonu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Apple iPhone katlanabilir telefon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye, Suriye'den çekilmek için 3 şartını açıkladı! Maddeler Şara'ya iletildi

Türkiye, Suriye'den çekilmek için 3 şartını açıkladı! Maddeler Şara'ya iletildi

MHP'den Ankara kulislerini hareketlendiren iddia

MHP'den Ankara kulislerini hareketlendiren iddia

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Sidiki Cherif, İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Sidiki Cherif, İstanbul'a geldi!

Vasiyeti ortaya çıktı! 2 yıl önce açıklamış: "Hayatımda en çok istediğim şey..."

Vasiyeti ortaya çıktı! 2 yıl önce açıklamış: "Hayatımda en çok istediğim şey..."

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

'En azından orayı öngörebiliyoruz' Dikkat çeken altın yorumu '10 dakika’ vurgusu

'En azından orayı öngörebiliyoruz' Dikkat çeken altın yorumu '10 dakika’ vurgusu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.