Katlanabilir iPhone bataryası ile rekor kıracak

Apple, iPhone 17 Pro Max'in sadece eSIM'li versiyonunda 5.088 mAh'lik (Nano SIM'li versiyonda bu değer 4823 mAh) bir batarya kullandı. Şirketin aynı yaklaşımı iPhone Fold için de uygulaması, yani 5.000 mAh'den büyük bir batarya kullanması bekleniyor. Bir sızıntı kaynağının iddiası ise bunu doğrular nitelikte ancak daha 'büyük' detayla.

Wccftech'te yer alan habere göre, bir sızıntı kaynağı iPhone Fold olarak da bilinen katlanabilir iPhone'un 5.500 mAh+ batarya ile geleceğini ve bunun Apple'ın akıllı telefon ailesine şimdiye kadar eklediği en büyük batarya olacağını iddia etti.

IPHONE FOLD, YAN YANA YERLEŞTİRİLMİŞ İKİ IPHONE AIR'A BENZEYECEK

Önceki bir rapor, iPhone Fold'un yan yana yerleştirilmiş iki iPhone Air'a benzeyeceğini ve bu sayede daha büyük bir batarya için daha geniş bir yüzey alanı sağlanacağını belirtmişti.

Buna ek olarak Apple'ın, iPhone Fold'da alüminyum kullanmayacağı öne sürülmekte. İddiaya göre bu kararın nedeni ise alüminyumun titanyumdan daha ağır olması. Kısacası, iPhone Fold'da tıpkı iPhone Air gibi titanyum bir kasa görebiliriz.

Apple'ın 2nm'lik Apple A20 Pro işlemcisi sayesinde daha yüksek pil dayanıklılığı sunacağı öne sürülen katlanabilir iPhone'da ısıyla başa çıkmak için ise tıpkı iPhone 17 Pro modellerinde olduğu gibi telefona bir buhar odası (vapor chamber) eklemesi bekleniyor.