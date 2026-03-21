Korkunç kaza! 2 ölü 4 yaralı

Ankara-Eskişehir Yolu üzerinde gerçekleşen trafik kazasında aynı aileden 2 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi yaralandı. Kazaya neden olduğu öne sürülen sürücü tutuklandı.

Kaza, Polatlı-Sivrihisar sınırında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cemalettin Gencer (49) yönetimindeki otomobil, Isparta’dan Ankara istikametine seyir halindeyken başka bir aracın çarpması sonucu kontrolden çıkarak orta refüjdeki bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçta bulunan Cemalettin Gencer ile eşi H.G. (46), oğlu E.G. (17) ve kayınvalidesi Kadriye Özdalmaz (66) araçtan savruldu. Cemalettin Gencer ve Kadriye Özdalmaz olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan E.G., önce Polatlı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumu kritik olduğu için Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. H.G. ise Polatlı Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
Kazaya karışan diğer aracın sürücüsü F.E (21), tedavisinin tamamlanmasının ardından Sivrihisar Devlet Hastanesi’nden çıkarılarak gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

