SON DAKİKA | Savaşta 3 hafta geride kaldı! ABD'den flaş 'İran petrolü' kararı: "30 gün muaf tutulacak"
Son dakika haberi: ABD ve İsrail'in saldırıları sonrası başlayan savaşta 22. günü gelinirken; dikkat çeken bir petrol kararı geldi. Savaşıun başından bu yana hızla yükselen petrol fiyatlarının ardından; ABD hazine Bakanlığı, gemilere yüklenmiş halde bulunan İran petrolünün satışının 19 Nisan'a kadar yaptırımlardan muaf tutulacağını duyurdu. Öte yandan karşılıklı saldırılar sürerken, İran'dan "Hürmüz Boğazı açık, temas halinde güvenli geçiş sağlamaya hazırız" açıklaması geldi.

Devrim Karadağ

Son dakika: İran savaşında 22.güne girildi. ABD ve İsrail'in saldırıları sonrası başlayan savaşta karşılıklı saldırılar ve açıklamalar sürüyor. ABD medyası, kara harekatına hazırlık yapıldığını yazarken; ABD hazine Bakanlığı, gemilere yüklenmiş halde bulunan İran petrolünün satışının 19 Nisan'a kadar yaptırımlardan muaf tutulacağını duyurdu. İngiltere hükümeti, Hürmüz Boğazı’ndaki gemilere yönelik saldırıları gerekçe göstererek İran’ın füze üslerine yönelik hava saldırıları için ABD’ye askeri üslerini kullanma izni verdi. Belçika hükümeti de Hürmüz Boğazı’nın güvenliğinin sağlanmasına yönelik olası bir misyona, ancak kalıcı ateşkes sağlanması ve uluslararası bir çerçevenin oluşturulması halinde katılacağını bildirdi. İİran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise "Hürmüz Boğazı açık, temas halinde güvenli geçiş sağlamaya hazırız" dedi.

İşte savaşta dakika dakika yaşananlar:

İRAN: "HÜRMÜZ BOĞAZI AÇIK"

07.00

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hürmüz Boğazı’nın tamamen kapalı olmadığını belirterek, "Boğazı kapatmadık. Açık" dedi. Arakçi, Tahran yönetimi ile temas kuracak bazı ülkelere Hürmüz Boğazı’ndan güvenli geçiş sağlamaya hazır olduklarını söyledi.

06.00

İSRAİL'DEN YENİ SALDIRI

İsrail ordusu, İran’ın başkenti Tahran’daki rejime ait hedeflere yönelik yeni bir saldırı dalgasının başlatıldığını açıkladı.

05.00

ABD-İNGİLTERE ORTAK ÜSSÜNE SALDIRI

ABD gazetesi Wall Street Journal, İran'ın Hint Okyanusu'ndaki ABD-İngiltere ortak askeri üssü Diego Garcia'ya 2 orta menzilli balistik füze fırlattığı ancak füzelerin hedefi vuramadığı iddiasını gündeme taşıdı.

04.00

TRUMP: "ÇOK YAKLAŞTIK"

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik askeri operasyonun kademeli olarak sona erebileceğini belirterek, "İran'daki rejime karşı Ortadoğu'da sürdürdüğümüz büyük askeri çabalarımızı azaltmayı düşünürken, hedeflerimize çok yaklaştık" açıklamasında bulundu.

03.00

ABD'DEN İRAN PETROLÜ KARARI

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Trump yönetiminin enerji arzı üzerindeki baskıyı hafifletmek amacıyla, İran petrolünün deniz yoluyla satın alınmasına yönelik 30 günlük yaptırım muafiyeti getirdiğini açıkladı.

02.00

İNGİLTERE ONAYLADI, BELÇİKA YEŞİL IŞIK YAKTI

İngiltere hükümeti, Hürmüz Boğazı’ndaki gemilere yönelik saldırıları gerekçe göstererek İran’ın füze üslerine yönelik hava saldırıları için ABD’ye askeri üslerini kullanma izni verdi. Belçika hükümeti de Hürmüz Boğazı’nın güvenliğinin sağlanmasına yönelik olası bir misyona, ancak kalıcı ateşkes sağlanması ve uluslararası bir çerçevenin oluşturulması halinde katılacağını bildirdi.

00.45

KUVEYT ALARMA GEÇTİ

Kuveyt'in ülkeye yönelik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı hava savunma sistemlerini devreye soktuğu bildirildi.

00.00

"KARA HAREKATINA HAZIRLANIYOR"

ABD medyası: "Ordu kara harekatına hazırlanıyor"

