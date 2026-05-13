19 yıl sonra cinayet çözülmüştü! Hande Çinkitaş davasında babaya müebbet hapis

2001 yılında işlenen 12 yaşındaki Hande Çinkitaş cinayeti Türkiye'nin gündemine oturmuş, 19 yıl sonra düğümün çözüldüğü cinayette Yargıtay nihai kararını açıkladı.

25 YIL SONRA KESİN KARAR!

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre; Kadıköy'de 4 Ocak 2001 tarihinde evinde vahşice katledilen 12 yaşındaki Hande Çinkitaş dosyası 25 yıl sonra kesin olarak karara bağlandı.

CİNAYET DÜĞÜMÜ 19 YIL SONRA ÇÖZÜLDÜ

Yıllarca faili meçhul kalan cinayet dosyasında ilk büyük gelişme olaydan tam 19 yıl sonra, 2020'de yaşandı. Olay yerindeki bulguların Adli Tıp Kurumu'na tekrar gönderilmesiyle, cinayet silahı olan bıçakta baba Nezih Çinkitaş'ın yoğun DNA profiline rastlandı. Bu gelişmenin ardından, çelişkili ifadeler ve HTS kayıtlarının da incelenmesiyle baba Nezih Çinkitaş ile üvey anne Şehnaz Çinkitaş düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

YEREL MAHKEMEDEN BERAAT KARARI ÇIKMIŞTI

İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada mahkeme heyeti, yeterli ve kesin delil bulunmadığı gerekçesiyle baba ve üvey anne hakkında beraat kararı verdi. Kamuoyunda geniş yankı bulan ve tartışma yaratan bu karar üzerine, Hande Çinkitaş’ın annesi Handan Yılmazer dosyayı İstinaf'a taşıdı.

İSTİNAF BERAAT KARARINI BOZDU

Dosyayı duruşmalı olarak yeniden ele alan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği beraat kararını hukuka aykırı buldu. Daire, baba Nezih Çinkitaş'ın "alt soydan akrabayı kasten öldürme" suçunu işlediğine kanaat getirdi.

BABAYA MÜEBBET, ÜVEY ANNEYE BERAAT

İstinaf mahkemesi, babaya önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi, ardından sanığın duruşmalardaki iyi halini göz önünde bulundurarak cezayı müebbet hapse çevirdi. Ancak heyet, sanık hakkında tutuklama kararı çıkarmayarak "yurt dışına çıkış yasağı" ve "İstanbul il sınırlarını terk etmeme" şeklinde adli kontrol şartı uyguladı. Üvey anne Şehnaz Çinkitaş'ın beraat kararı ise onanarak devam etti.

DOSYA YARGITAY’A TAŞINDI

İstinaf mahkemesinin sanık hakkındaki bu kararının ardından, dosya temyiz incelemesi için Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne gönderildi.

BABANIN CEZASI ONANDI

Yargıtay kayıtlarına göre 2024/6820 esas numarasıyla incelenen dosyada son karar 1 Nisan 2026 tarihinde verildi. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi’nin babaya verdiği müebbet hapis cezasını hukuka uygun bularak kararı onadı.

25 YIL SONRA NİHAİ KARAR

Dosyanın 13 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla resmen kapatıldığı öğrenildi. Böylelikle 2001'de işlenen ve çeyrek asırdır Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Hande Çinkitaş cinayetinde, baba Nezih Çinkitaş hakkındaki müebbet hapis cezası kesinleşmiş oldu.