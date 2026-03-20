SON DAKİKA | İran Devrim Muhafızları duyurdu, savaşta bir ilk yaşandı! 'Nasrallah' füzesi ateşlendi...

28 Şubat'ta İsrail ve ABD'nin saldırıları sonrası başlayan İran savaşı 21. gününe girdi. Bölgede tansiyon ve gerilim hiç düşmezken; saldırılarda can kaybı sayısı da artıyor. ABD'ye ait F-35 savaş uçağının İran semalarında hasar aldı ve Amerikan üslerinden birine acil iniş yaptı, 'kara harekatı' sinyali ise gündem yarattı. Nasrallah füzesi, ilk kez bir saldırı dalgasında kullanıldı.

İşte savaşta dakika dakika yaşananlar...

07.45 SAVAŞTA BİR İLK! İran Devrim Muhafızları Ordusu, DMO, Gerçek Vaat 4 Operasyonu’nun 65’inci dalgasının tamamlandığını duyurarak, Kadr füzesinin gelişmiş güdümlü versiyonu olan çoklu savaş başlığına sahip Nasrallah füzesinin bu saldırı dalgasında ilk kez kullanıldığını açıkladı.

07.00 MESCİD-İ AKSA'DA BAYRAM NAMAZINA İSRAİL ENGELİ! İsrail'in, İran'a yönelik saldırılarının ardından kısıtlamaları bahane ederek kapattığı Mescid-i Aksa'da bayram namazı kılınmadı. Bu sabah cami önünde namaz kılmak için toplanan kalabalığa ise müdahale edildi.Filistinliler, bayram namazını Mescid-i Aksa'ya en yakın noktalarda kıldı.

06.00 İRAN'DAN KÖRFEZ ÜLKELERİNE MİSİLLEME ABD üslerine ev sahipliği yapan Körfez ülkelerine misillemelerini sürdüren İran; BAE, Suudi Arabistan, Bahreyn ve Kuveyt'e yeni saldırılar düzenledi.

02.00 TRUMP: HİÇBİR YERE ASKER GÖNDEMİYORUZ ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik olası bir kara harekatıyla ilgili “Hiçbir yere asker göndermiyoruz. Gönderecek olsaydım, bunu size kesinlikle söylemezdim" dedi.

01.00 NETANYAHU'DAN 'KARA HAREKATI' SİNYALİ Öldürüp öldürülmediği günlerdir tartışma konusu olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, paylaştığı videoların ardından bu defa da basın toplantısı düzenledi. Netanyahu "Havadan devrim yapamazsınız. Karadan da bir bileşen olması gerekir. Savaş insanların düşündüğünden daha hızlı bitecek" dedi.