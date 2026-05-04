Giyinme odasında gizli kamera bulunmuştu! İş yeri sahibi beraat etti

Sultangazi’de bir düğün salonunun kadın soyunma odasına gizli kamera koyduğu iddiasıyla yargılanan işletme sahibi, bilirkişi raporuyla suçsuz bulunarak beraat etti. Mahkeme, kameraların güvenlik amaçlı olduğuna ve kayıtlarda suç unsuruna rastlanmadığına hükmetti.

Sultangazi'de düğün salonunda çalışan kadınlara ait giyinme odasında gizli kamera bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan salon sahibi H.D. yargılandığı davada beraat etti. Bilirkişi raporunda, kameraların güvenlik amacıyla kullanıldığı ve suç unsuru oluşturmadığı belirtildi. İncelenen hard disk ve kamera kayıtlarında ise düğün ve kına organizasyonlarına ait görüntülerin bulunduğu yer aldı.

GİYİNME ODASINDA KAMERA BULUNDU

Olay, 28 Kasım 2025'te Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir düğün salonunun çalışanlarına ait giyinme ve bakım odasında gizli kamera bulundu. Kadın çalışanlar, salon sahibi H.D.’nin son dönemde odaya sık sık girmesinden şüphelenerek yaptıkları aramada kamerayı havalandırma bölümünün içine yerleştirilmiş halde buldu.

İŞ YERİ SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Çalışanların durumu polise bildirmesi üzerine ekipler salona gelerek kamera düzeneğini incelemeye aldı. Salon sahibi H.D., kamerayı kıyafetlerin çalınmasını önlemek için koyduğunu iddia etse de, kameranın yalnızca çalışanların giyindiği alanı gösterdiği, kıyafetlerin ise kilitli dolaplarda durduğu belirlendi. Gözaltına alınan H.D. hakkında 'özel hayatın gizliliği ve cinsel taciz' suçlarından dava açıldı.

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA SUÇ UNSURU OLUŞTURMADIĞI BELİRLENDİ

Mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda, kameraların güvenlik kamerası niteliğinde olduğu ve kayıtların suç unsuru oluşturmadığı ifade edildi. Raporda ayrıca, iddia edildiği gibi uygunsuz görüntülere rastlanmadığı bilgisi yer aldı. Mahkeme, rapordaki değerlendirmelerin ardından düğün salonu sahibi H.D.'nin beraatine karar verdi.

3 MİLYON LİRA TALEP EDİLDİ

İddiaya göre, olayın ardından bazı kişilerin düğün salonu sahibi H.D.'den 3 milyon lira talep ettiği öne sürüldü. Bu talebe ilişkin video kayıtları ve telefon görüşmelerinin dava dosyasında yer aldığı belirtildi.

İNCELENEN KAYITLARDA ORGANİZASYON GÖRÜNTÜLERİ BULUNDU

Çalışmalar kapsamında incelenen hard disk ve kamera kayıtlarında düğün ve kına organizasyonlarına ait görüntülerin bulunduğu belirtildi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

