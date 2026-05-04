Baba oğlunu bıçaklayarak öldürdü! Nedeni ortaya çıktı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 73 yaşındaki bir baba, aralarında çıkan tartışma sonucu 46 yaşındaki oğlunu göğsünden ve bacağından bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan baba, ilk ifadesinde uyuşturucu krizine giren oğlunun kendisini boğmaya çalıştığını söyledi.

Kan donduran olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında Manavkuyu Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi.

BABA OĞLUNU BIÇAKLADI

Edinilen bilgiye göre, İsmail A. (73) ile oğlu Kemal A. (46) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine İsmail A., yanındaki bıçakla oğlunu göğsünden ve sol bacağından yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Kemal A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerince suç aleti bıçakla birlikte yakalanan şüpheli baba olay yerinde gözaltına alındı.

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde, oğlunun uyuşturucu bağımlısı olduğunu, olay sırasında kendisine saldırarak boğazını sıktığını ve bu duruma dayanamadığı için cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Öte yandan, hayatını kaybeden Kemal A.'nın farklı suçlardan 22 kaydının bulunduğu tespit edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

