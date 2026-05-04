Iğdır'da arı faciası! 400 koyun telef oldu: "Ezilerek, boğularak ölmüşler"

Melih Kadir Yılmaz

Iğdır'da arıların neden olduğu kaos sebebiyle 400 koyun telef oldu. Yaylaya götürülmek istenen koyun sürüsü arıların olduğu bölgeden geçerken, arıların saldırısına uğradı. Panikleyen sürü kaçmak isterken sulama kanalına düştü. İlk belirlemelere göre ezilme ve boğulma sonucu 400 koyun telef oldu. Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Sürü dağa gidecekti. Burada arı kovanlarının içine girdi. Dolu vurmuş gibi etraflarında dönüp ezilerek, boğularak ölmüşler" dedi.

Edinilen bilgilere göre, yaylaya gitmek üzere yola çıkan Çetin Naral'a ait yaklaşık 4 bin küçükbaş hayvan, Hakmehmet ve Ağaver köyleri arasında yaklaşık 200 arı kovanının olduğu bölgeden geçerken arıların saldırısına uğradı.

KONTROLDEN ÇIKAN SÜRÜ KANALA DÜŞÜP BİRBİRİNİ EZDİ

Arıların saldırmasıyla paniğe kapılan koyun ve kuzular kaçmaya başladı. Kontrolden çıkan sürü, bölgede bulunan sulama kanalının altındaki başka boş bir kanala düşerek burada birbirini ezdi.

400 KOYUN TELEF OLDU

Yaşanan izdiham sonucu ilk belirlemelere göre 400 koyun telef oldu. Olay sırasında arıların saldırısına maruz kalan 5 kişi de yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bölgede jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"EZİLEREK, BOĞULARAK ÖLMÜŞLER"

Olayın yaşandığı bölgede yarın Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) ve jandarma ekiplerince detaylı hasar tespit çalışması yapılacağı öğrenildi. Hastanedeki tedavisinin ardından hayvanların olduğu yere geri dönen İsmail Naral, "Sürü dağa gidecekti. Burada arı kovanlarının içine girdi. Dolu vurmuş gibi etraflarında dönüp ezilerek, boğularak ölmüşler. Böyle bir şey olacağını bilemedik. Arılar vardı, gördük ama bu yoldan gidince bunun olacağını düşünmedik. Arı vurmadı, bu ezilme sonucu oldu" dedi.

