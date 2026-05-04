HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Vali Gül'den sahipsiz hayvanlar açıklaması: "Sokaklarda sahipsiz tek bir köpek bulunmayacaktır"

İstanbul Valisi Davut Gül sahipsiz hayvanlarla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Vali Gül, "Sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması bir tercih değil, açık bir zorunluluktur. Aşırı yaklaşımlar çözüm değildir; ne toplu itlaf ne de başıboşluk veya kontrolsüzlük kabul edilebilir. İstanbul’da sahipsiz hayvanların %46’sı toplanmıştır; kalanların tamamı da toplanacaktır. Sokaklarda sahipsiz tek bir köpek bulunmayacaktır" dedi.

Vali Gül'den sahipsiz hayvanlar açıklaması: "Sokaklarda sahipsiz tek bir köpek bulunmayacaktır"
Melih Kadir Yılmaz

İstanbul Valisi Davut Gül sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması bir tercih değil, açık bir zorunluluktur. Aşırı yaklaşımlar çözüm değildir; ne toplu itlaf ne de başıboşluk veya kontrolsüzlük kabul edilebilir. Kanunun emri nettir: sahipsiz hayvanlar derhal toplanacak, kısırlaştırılacak ve uygun koşullarda barınaklarda tutulacaktır.

Vali Gül den sahipsiz hayvanlar açıklaması: "Sokaklarda sahipsiz tek bir köpek bulunmayacaktır" 1

"SOKAKLARDA SAHİPSİZ TEK BİR KÖPEK BULUNMAYACAKTIR"

İstanbul’da sahipsiz hayvanların %46’sı toplanmıştır; kalanların tamamı da toplanacaktır. Sokaklarda sahipsiz tek bir köpek bulunmayacaktır. Sahiplenmek isteyen vatandaşlarımız, bu hayvanları yalnızca kendi evinde veya bahçesinde bakmak üzere sahiplenebilecektir.

Vali Gül den sahipsiz hayvanlar açıklaması: "Sokaklarda sahipsiz tek bir köpek bulunmayacaktır" 2

"İHMAL VE GECİKMEYE KESİNLİKLE MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEKTİR"

Yasaklı ırkların üretimi, satışı ve sahiplendirilmesi kanunen yasaktır. Bu kurallara aykırı hareket edenler hakkında idari ve adli işlem yapılmaktadır. Bu görev belediyelerindir. Tüm belediyeler bu yükümlülüğü derhal ve eksiksiz yerine getirecektir.
İhmal ve gecikmeye kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir.

Vatandaşlarımızın can güvenliği tartışmasız önceliğimizdir; kamu düzeni ve şehir güvenliği konusunda en küçük bir zafiyete dahi izin verilmeyecektir"

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Isparta’da iki otomobil kavşakta çarpıştıIsparta’da iki otomobil kavşakta çarpıştı
Düğün konvoyundakiler ters yöne girdi ortalık karıştıDüğün konvoyundakiler ters yöne girdi ortalık karıştı

Anahtar Kelimeler:
Vali İstanbul Davut Gül
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sanchez'i taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı

Sanchez'i taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı

Antalya-Afyon yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı

Antalya-Afyon yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı

Saha ortasında hakemi yumruklayan futbolcu gözaltına alındı

Saha ortasında hakemi yumruklayan futbolcu gözaltına alındı

Apar topar hastaneye kaldırıldı! "Kanama durmadı"

Apar topar hastaneye kaldırıldı! "Kanama durmadı"

4 il için hızlı tren yolda: 6,5 saat, 2 saat 15 dakikaya düşecek

4 il için hızlı tren yolda: 6,5 saat, 2 saat 15 dakikaya düşecek

Tıklım tıklım oldu: 'Akın akın geldiler' Beklentilerini aştı

Tıklım tıklım oldu: 'Akın akın geldiler' Beklentilerini aştı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.