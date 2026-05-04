Karaca tarlada otlandı, kurt ise kar altında yiyecek aradı

Karabük’ün Safranbolu ve Eskipazar ilçelerinde yaban hayatına ait dikkat çeken görüntüler kaydedildi. Safranbolu’da tarlaya inen bir karaca kayda alınırken, Eskipazar’da ise karlı arazide yiyecek arayan kurt fotokapanla görüntülendi.

Safranbolu ilçesinde doğa çekimi yapan vahşi yaşam fotoğrafçısı Ömer Faruk Korkmaz, tarlada otlayan bir karacayı fark etti. Sessizliğini koruyarak hayvanın doğal davranışlarını bozmayan Korkmaz, karacayı fotoğraf makinesiyle görüntüledi. Görüntülerde, taze otlarla beslenen karacanın zaman zaman başını kaldırarak çevresini kontrol ettiği görüldü. Bir süre tarlada kalan karaca, daha sonra ormanlık alana yönelerek gözden kayboldu.

Eskipazar ilçesine bağlı Çakmakkaya Yaylası’nda ise karla kaplı arazide yiyecek arayan bir kurt, bölgeye yerleştirilen fotokapanlar tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kurdun ormanlık alandan çıkarak karlı zeminde bir süre dolaştığı ve çevresini kokladığı yer aldı. Yiyecek aradığı değerlendirilen kurt, daha sonra sis altında ağaçların arasına girerek gözden kayboldu.

Kaydedilen görüntüler, Karabük’ün zengin yaban hayatını bir kez daha ortaya koyarken, bölgedeki biyolojik çeşitliliğin korunmasının önemine dikkat çekti.