HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bitaksi, “Başkasına Çağır” ve ‘’Durak Ekle’’ özellikleriyle yolculuk deneyimini güçlendirdi

Türkiye’nin lider dijital ulaşım platformu ve alanında Türkiye’nin ilk yerel girişimi olan Bitaksi, “Başkasına Çağır” özelliğiyle kullanıcıların sevdikleri adına güvenle taksi çağırmasına imkan tanırken ‘’Durak ekle’’ özelliğiyle daha esnek yolculuk planları yapılmasını sağlıyor.

Bitaksi, “Başkasına Çağır” ve ‘’Durak Ekle’’ özellikleriyle yolculuk deneyimini güçlendirdi

Türkiye’nin ilk ve lider taksi çağırma uygulaması Bitaksi, yeni uygulamalarını kullanıcıları ile buluşturuyor. 13 yıllık deneyimini kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda sürekli geliştiren Bitaksi, kullanıcıların güzergahlarına durak ekleyebilmesine olanak tanıyarak yolculuk planlamasını daha esnek hale getiriyor. “Başkasına Çağır” özelliği sayesinde de kullanıcıların kendi hesapları üzerinden başkaları için taksi çağırmasını ve yolculuğu baştan sona yönetebilmesini sağlıyor.

“Başkasına Çağır” özelliği sayesinde kullanıcılar, kendi hesapları üzerinden bir başkası adına yolculuk başlatabiliyor ve süreci uçtan uca yönetebiliyor. Çağrı başlatıldığında yolculuk ve sürücü bilgileri misafire otomatik olarak SMS/WhatsApp üzerinden iletiliyor; hem çağıran kişi hem de misafir, paylaşılan link aracılığıyla taksinin konumunu anlık olarak takip edebiliyor. Ödeme tarafında ise esnek bir yapı sunuluyor: ücret ister çağıran kişi tarafından uygulama üzerinden ödenebiliyor, ister misafir yolculuk sonunda takside ödeme yapabiliyor. Bu bütüncül akış, çağrı sürecinde şeffaflık, kontrol ve güven duygusunu güçlendiriyor.

Bitaksi, “Başkasına Çağır” ve ‘’Durak Ekle’’ özellikleriyle yolculuk deneyimini güçlendirdi 1

‘Durak Ekle’ ile yol tarifine gerek kalmıyor

Bitaksi’nin yeni özelliklerinden ‘Durak Ekle’ ile ise birden fazla uğrama noktasının tek çağrı üstünden yönetilebilmesine imkan veriyor. Yakınları ile buluşup, bir yere yolculuk etmek isteyen kullanıcılar, ‘Durak Ekle’ özelliği ile yol tarif etmeye gerek kalmadan yakınlarının adresine giderek, onları da yolculuğa dahil edebiliyorlar. Aynı zamanda bu özellik, birden fazla noktaya seyahat etmek isteyen kullanıcıların, tek çağrıda uğrayacağı tüm noktaları girerek, en uygun rotayı da bulmalarına olanak sağlıyor.

Her üç kişiden biri sevdikleri için taksi çağırırken Bitaksi’yi kullanıyor

Araştırmalar, kullanıcıların taksi uygulamalarından beklentileri arasında güvenin en önemli unsurlardan biri olduğunu ortaya koyuyor. Şehir içi ulaşımı büyük hacimli veriler ve yapay zeka ile çalışan sistemlerle yöneten Bitaksi, bu beklentiyi yalnızca bireysel yolculuklarda değil, sevdikleri adına yapılan çağrılarda da deneyimin merkezine yerleştiriyor. Bu ihtiyaç günlük kullanım alışkanlıklarına da yansıyor: her üç kişiden biri sevdikleri için taksi çağırırken, bu senaryolarda en çok Bitaksi tercih ediliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Günlerdir konuşulan cumhurbaşkanı adayı kulislerden sızdıGünlerdir konuşulan cumhurbaşkanı adayı kulislerden sızdı
İran duyurdu: ABD savaş gemisi vurulduİran duyurdu: ABD savaş gemisi vuruldu

Anahtar Kelimeler:
taksi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sanchez'i taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı

Sanchez'i taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı

Antalya-Afyon yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı

Antalya-Afyon yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı

Tüm ülke Arda Turan'ı konuşuyor! İnanılmazı başardı: Artık neredeyse şampiyon

Tüm ülke Arda Turan'ı konuşuyor! İnanılmazı başardı: Artık neredeyse şampiyon

Apar topar hastaneye kaldırıldı! "Kanama durmadı"

Apar topar hastaneye kaldırıldı! "Kanama durmadı"

TÜİK Nisan enflasyonunu açıkladı!

TÜİK Nisan enflasyonunu açıkladı!

4 il için hızlı tren yolda: 6,5 saat, 2 saat 15 dakikaya düşecek

4 il için hızlı tren yolda: 6,5 saat, 2 saat 15 dakikaya düşecek

Diğer Haberler

86 milyona "Oh be" dedirteceği öne sürülen aday kulislerden sızdı

Günlerdir konuşulan cumhurbaşkanı adayı kulislerden sızdı

Batman merkezli tefecilik operasyonu! 2 zanlı tutuklandı

Batman merkezli tefecilik operasyonu! 2 zanlı tutuklandı

Zuhal Böcek'in çarpıcı ifadesi ortaya çıktı! Kaynağı belirsiz milyonlarca lira... "Eşim yapmış olabilir"

Zuhal Böcek'in çarpıcı ifadesi ortaya çıktı! Kaynağı belirsiz milyonlarca lira...

Sivas'ta heyelan nedeniyle grup köy yolu ulaşıma kapandı

Sivas'ta heyelan nedeniyle grup köy yolu ulaşıma kapandı

Sakarya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Sakarya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Zonguldak'ta sağanağın ardından denizin rengi değişti

Zonguldak'ta sağanağın ardından denizin rengi değişti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.