İran’dan Hürmüz Boğazı’nda yeni kontrol hattını gösteren harita

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hürmüz Boğazı’nda kontrol edilen alanların sınırlarını içeren bir harita yayımlayarak, bölgedeki yeni kontrol hattını duyurdu.

İran, Hürmüz Boğazı’nda silahlı kuvvetlerin kontrolünde bulunan yeni sınırları duyurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından paylaşılan haritada, kontrol edilen alanın sınırları ayrıntılı şekilde gösterildi.

Haritaya göre söz konusu alanın güney sınırı, İran’daki Mübarek Dağı ile Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Füceyre’nin güneyi arasında çizilen hat olarak belirlendi. Batı sınırının ise İran’a bağlı Keşm Adası’nın ucu ile BAE’deki Ümmu’l Kayveyn arasında çizilen hat olduğu ifade edildi.

