HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Konya’da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 14 tutuklama

Konya’da nisan ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 71 şüpheliden 14’ü tutuklandı.

Konya’da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 14 tutuklama

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1-30 Nisan tarihlerinde suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda bin 430 adet sentetik ecza, 588 gram bonzai, 190 kök kenevir, 86 kök skunk bitkisi, 60 gram kubar esrar, 33 gram kenevir tohumu, 33 gram metamfetamin, 1 adet captagon, 18 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda yakalanan 71 şüpheli şahıstan 55’i ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakılırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 14 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya’da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 14 tutuklama 1

Konya’da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 14 tutuklama 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uyuşturucu taciri ekiplerden kaçamadı: 1 tutuklamaUyuşturucu taciri ekiplerden kaçamadı: 1 tutuklama
Bingöl’de dumanlar binayı sardı: 13 kişi dumandan etkilendiBingöl’de dumanlar binayı sardı: 13 kişi dumandan etkilendi

Anahtar Kelimeler:
Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sanchez'i taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı

Sanchez'i taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı

Antalya-Afyon yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı

Antalya-Afyon yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı

Tüm ülke Arda Turan'ı konuşuyor! İnanılmazı başardı: Artık neredeyse şampiyon

Tüm ülke Arda Turan'ı konuşuyor! İnanılmazı başardı: Artık neredeyse şampiyon

Apar topar hastaneye kaldırıldı! "Kanama durmadı"

Apar topar hastaneye kaldırıldı! "Kanama durmadı"

Memur ve emekli için zamlı maaş tablosu ortaya çıktı!

Memur ve emekli için zamlı maaş tablosu ortaya çıktı!

4 il için hızlı tren yolda: 6,5 saat, 2 saat 15 dakikaya düşecek

4 il için hızlı tren yolda: 6,5 saat, 2 saat 15 dakikaya düşecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.